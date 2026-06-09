כיכר השבת
השוטרים פרצו לבתים ושלפו חשודים

מעצרים דרמטיים בבית שמש: 3 חשודים נעצרו בפשיטה לילית בחשד לפריצה לתחנת המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים פשטו הלילה על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה במהלכה נפרצה תחנת המשטרה • הפריצה למתחם התחנה לפני כשבוע כללה ונדליזם והצתות | מפקד המחוז: "לא נסבול פגיעה בסמלי שלטון" (חדשות חרדים)

18תגובות
רגעי המעצר הדרמטי
רגעי המעצר הדרמטי | צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות מבצעית מוקפדת שנערכה הלילה (בין שני לשלישי) פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה החמורה למתחם תחנת שהתרחשה לפני כשבוע.

בלשי תחנת בית שמש ולוחמי יחידת מתפ"א עצרו את החשודים, תושבי בית שמש בגילאי 26, 46 ו-56, לחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר התרחש ניסיון פריצה חמור לתחנת בית שמש, כאשר מפרי סדר פרצו בכוח את אחד משערי המתחם ונכנסו לתוכו בשל מעצר תלמיד ישיבה והסגרתו למשטרה הצבאית.

במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה ונדליזם, הצבת סלעים בצירי התנועה והצתת מספר מוקדי אש שפגעו בעצים ובצמחיה. כוחות המשטרה בהם לוחמי מג"ב הדפו את המתפרעים מחוץ למתחם התחנה ופיזרו את הפרת הסדר תוך שימוש באמצעים.

בעקבות האירוע, תחנת בית שמש פתחה בחקירה מאומצת שנוהלה במהלך השבוע האחרון, במהלכה התגבש החשד נגד שלושה מעורבים עיקריים שסומנו למעצר.

עם סיום חקירתם, בכוונת המשטרה להביאם בהמשך היום בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, התייחס לאירוע ולמעצרים: "לא נסבול כל פגיעה בסמלי שלטון ובשוטרים היקרים הפועלים לשמירה על החוק והציבור. האירוע החמור שהתרחש בתחנת בית שמש, שבו מפרי סדר פתחו בהתפרעות אלימה ופרצו לתוך מתחם התחנה, מהווה חציית קו אדום ופגיעה ישירה במוסדות החוק של מדינת ישראל. המעצרים הממוקדים שבוצעו הלילה הם רק שלב אחד בפעילות אכיפה נחושה ומתמשכת".

בית שמשגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

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0 תגובות

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9
הקנאים המסוכנים האלה חייבים לשלם על מעשיהם וביוקר!!
הרב נחמיה
תגובה בושה. בזכותם הופסקו המעצרים
תגיד להם תודה
8
בני התורה מירושלים מבני ברק ומליקווד. מוקיעים את הפושעים האלימים מבית שמש. נדרוש מהשופטים לתת להם את המקסימום בחוק, למען ישמעו ויראו. תודה רבה!
בן עליה
ככה בן תורה לא כותב. נקודה. בהפגנה בתחנת המשטרה השתתפו מעט קנאים. רובם היו חרדים רגילים שנזעקו להגן על אחיך שנעצר בעוון לימוד תורה. תראה לאיפה הגעת!!!
לא יאומן תגובה כזאת
7
"לא נסבול כל פגיעה בסמלי שלטון ובשוטרים היקרים" ואנו לא נסבול פגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה, רוצים מלחמה תקבלו מלחמה, התורה היא חיינו ועליה נמסור את נפשינו
אסתר
אף אחד לא פגע בתורה. אבל המשועממים שאינם לומדים מחפשים "אקשן" כדי למלא בתוכן את חייהם הריקים.
עזרא
לא משועממים ולא אקשן. מיעוט קטן היה מהקבוצה הקנאית, רוב המפגינים בתחנת המשטרה היו חסידים רגילים בעלי משפחות
אם כבר אתה הריקני כאן
אתה חסר דעת מוחלט. ההפגנה היתה לא של הקנאים אלה של אנשים שהגיעו כדי לעזור לאברך עצור בעוון היתו שומר תורה ומצוות.חסדים קלאסיים מי המנסטרים החרדי
פיני
6
כשזה חרדים המשטרה יודעת לעבוד, מעניין!
שלום
נכון, היות וזו דרישה נחרצת מתוך החרדים והאברכים שהמשטרה תעצור את הקנאים המסוכנים, בעיקר לחרדים.
אברך חשוב
קישקוש אין דרישה כזאת בחיים. בחלומות הלילה. אלו בעלי משפחות חסידיים לא קנאים
המצאות ברוטב אברכים
5
לא ידעתי שבני תורה מתפרעים, המתפרעים הם לא לומדי תורה
ישראלי
לא ידעתי שמשטרת ישראל עוצרת לומדי תורה
ישראלה
4
הלוואי היו מטפלים ככה בטרור ובפשיעה אצל בני דודנו
מיונז
3
היפה כאן שמבחינת המיינסטרים החרדי אין בעיה שישבו בכלא עד סוף ימי חייהם , אז שיהיה בהצלחה לכולם
ץכ
נהיית דובר של ציבור שלם? בחיים שום חרדי לא ידרוש מעצר של אחיו החרדי. בחלומות הלילה. ועוד לשבת בכלא? לא. יש לך טעות אדירה
מלבד איסור תורה
2
שוטרים אלימים
איכס
1
לכל המגיבים כאן מטעם המשטרה, תגובותיכם מעידות על הרדידות האיומה והמבוכה הנלעגת של משטרת ישראל
לא מפחדים משוטרים בלילה

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