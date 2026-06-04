בתוך האולפן השקט והרגוע של "דבר ראשון", הרחק מהכאוס והפיצוצים של ערוצי המיינסטרים והפיצוצים המלאכותיות של תוכניות הטוקשואו ההתחוללה דרמה אמיתית. המראיין משה מנס אירח לשיחה נדירה וחשופה את נתנאל אייזק – מנחה תוכנית כיפות ברזל של באתר סרוגים ומי ששנים רבות שימש בתפקידים ציבוריים במשרדי הממשלה השונים.

מה שהתחיל בניסיון לשמור על טון שקט, הפך במהרה לכתב אישום חריף, מהדהד ובלתי מתפשר על המציאות הישראלית המדממת של שנת 2026.

על השולחן הונחה השאלה המאיימת ביותר על החברה הישראלית: האם אנחנו בפתחה, או שמא בעיצומה, של מלחמת אזרחים? התשובה של אייזק לא השאירה מקום לספק: חבית חומר הנפץ כבר כאן, ומישהו מנסה להצית אותה בכל הכוח.

רוחות של אנרכיה: "ניסיון לחולל מלחמת אזרחים"

"לצערי התשובה היא שאנחנו באמצע ניסיון לחולל מלחמת אזרחים", פתח אייזק במונולוג ממושך, כשהוא מצביע על ההסלמה הדרמטית של השבוע האחרון ברחובות. לדבריו, אנחנו כבר לא מדברים על הפגנות נקודתיות של הפלג הירושלמי הקיצוני. משהו עמוק ורחב יותר קורה בשטח.

"אנחנו רואים שיש עקומה חדשה ששיאה בשבוע האחרון. מה קרה בשבוע האחרון? בעצם יצא לא רק הפלג, אנחנו רואים שהצטרפו אליהם גם חרדים מכל הזרמים, לפחות בהתפרעויות, בוא נגיד כלפי חוץ".

כשמנס תהה האם האשמה היא במשטרה, אייזק מיהר להגן על השוטרים: "לא, המשטרה לא מתפרעת". את שורש הבעיה הוא מזהה במקום אחר לגמרי – בלגיטימציה המסוכנת שניתנה לחסימות הכבישים בשנים האחרונות.

מאיילון ועד בני ברק: האפליה המקוממת ויצירת ה"קפליניזם"

אייזק חוזר שלוש שנים לאחור, לשנת 2023, אל ימי ראשית הרפורמה המשפטית, ומסמן את נקודת המפנה שבה החוק הישראלי הפך להמלצה בלבד.

הלגיטימציה למדורות באיילון: "פתאום נהיה דבר מאוד מאוד לגיטימי לחסום את האיילון, לעשות בו מדורות וקומזיצים... דבר מגונה שהיה צריך לחתוך אותו במקום".

מנס מזכיר את הימים של ההתנתקות והזיכרון הכואב מגוש קטיף "עצרו נערות בנות 16 שישבו ימים ארוכים בכלא על זה שהן חסמו... אסור היה לנו לרדת לכביש, עשו שרשרת אנושית. עמדו שוטרים ברדיוסים בלתי נתפסים כדי שחלילה לא יחסמו את התנועה".

הגיבוי מהמערכת המשפטית: את האשמה המרכזית באנרכיה הנוכחית מטיל אייזק על מערכת אכיפת החוק: "מה שהיה אז זה מכונה 'הפגנת הקפלניסטים' – דבר בזוי שקיבל את הרוח של המערכת המשפטית ושל היועצת המשפטית לממשלה".

התוצאה, לדבריו, היא הסלמה מוחלטת שפוגעת באזרח הקטן שעומד שעות בפקקים, בין אם מדובר בקפלן ובין אם מדובר בחרדים. "אני מגנה בכל תוקף את ההפגנות של החרדים שחוסמים כבישים, שלא ישתמע אחרת", הבהיר אייזק, "אבל אני מגנה באותה נשימה את מה שהיה אז, כדי שהדבר הזה לא ישמין לכדי מלחמת אזרחים או לכדי מיליציות של 12 שבטים שונים. אני לא רוצה להיות שבט שונה ממך. אני רוצה להיות אח שלך".

פצצת גיוס: בין לומדי תורה אמיתיים ל"תאילנדיסטים"

הדיון הגיע במהירות לנקודת הרתיחה הגדולה ביותר בישראל: חוק הגיוס והמעצרים הנוקשים של בחורי הישיבות. אייזק עושה הבחנה חדה, כמעט אכזרית, בין אלו שמגיע להם הגנה לבין אלו שמשתמטים בחסות הדת.

מלבד הגינוי לפריצה לתחנות משטרה ומעצרי "שופוני" של המשטרה, אייזק מטיל פצצה היסטורית וערכית:

"אני מדבר על בחורים שכל חטאם הוא שהם באמת לומדים תורה ויושבים ולומדים, ולא מדבר על ה'תאילנדיסטים', אוקיי? לא מדבר על בטלנים או כל מיני חבר'ה שעובדים בכל מיני עבודות והם בטלנים מוחלטים וצריכים להתגייס".

כדי לתקף את דבריו, הציג אייזק נתונים היסטוריים שהשאירו את המראיין, משה מנס, ללא מילים: "כשקמה מדינת ישראל החרדים היו ב-100% גיוס. חללי מערכות ישראל הראשונים היו חרדים. לאחר מכן קבעו פטור מסוים ל-400 בחורי ישיבה, ולאט לאט זה גדל... בגלל זה הסבים והסבתות של רוב הציבור החרדי שירתו בצה"ל".

מנס המופתע הגיב: "אני לא יכול להתווכח כי אני לא יודע אם זה נכון", ואייזק השיב בביטחון: "אני מוכן להפנות גם מקורות".

כתב האישום: "ההנהגה החרדית כשלה ופספסה בענק"

החלק הדרמטי ביותר בראיון הגיע כאשר אייזק סירב ללכת בדרך הקלה ולתקוף רק את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. למרות שהוא מסכים שהיא "מנסה לרדוף את הציבור החרדי", האשמה האמיתית, לשיטתו, רובצת לפתחה של המנהיגות החרדית עצמה.

בעבר, הוא מזכיר, ההנהגה הפוליטית החרדית החזיקה באמירה ערכית ברורה: מי שלומד תורה – ישב וילמד; מי שלא לומד – מוכרח להתגייס. ברגע שהוויתור על האמירה הזו הפך למוחלט, הציבור החרדי נפל כבן ערובה בידיהם של פוליטיקאים. "ההנהגה של הציבור החרדי כשלה ופספסה בענק", חרץ אייזק בנחרצות.

התרחיש השחור מול תג המחיר הציבורי

בסיום הראיון, הציב אייזק שני תרחישים לעתיד המדינה – האחד אפוקליפטי והשני פוליטי-פרגמטי.

התרחיש הגרוע יהיה המשך רדיפת ציבורים, מריבות, מחלוקות פנימיות עמוקות ואנרכיה ברחובות כאשר התוצאה תהיה ש"האויב מריח חולשה" – איום קיומי מיידי על מדינת ישראל.התעשתות כללית של כל המערכות במדינה, וחזרה לשפיות פוליטית וציבורית.

כשנשאל על ידי מנס האם הוא באמת מאמין שהתרחיש האופטימי יכול לקרות, השיב אייזק ב"כן חד משמעית", וסיפק תחזית פוליטית צינית אך ריאלית לימים שאחרי הבחירות הבאות:

"אתה תראה שבבחירות שיהיו, לשון המאזניים יהיו החרדים. ואתה תראה שלא משנה מה תהיה הממשלה שתרצה לקום – מי שירצה את החרדים פנימה ישלם מחיר במזומן, והדבר יבוא לפתרון".

הראיון השקט באולפן הסתיים, אך הדי הפיצוץ הרעיוני שנתנאל אייזק הותיר אחריו עוד ימשיכו להדהד במגזר החרדי ובחברה הישראלית כולה. כעת נותר לראות האם ההנהגה תתעשת, או שהאויב שבחוץ ינצל את השבטים שרבים בפנים.