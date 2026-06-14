המלכודת החדשה: "תביא 150 אלף שקל ותהיה שותף בדירה"

אחת ההשקעות המבטיחות של התקופה האחרונה היא מיזמי נדל"ן המציעים לאברכים צעירים, שאין ברשותם הון עצמי גבוה, "להצטרף להצלחה" באמצעות שותפות בדירה. המיזמים מבטיחים השבחה מהירה תוך שנתיים-שלוש וחלוקת רווחים, אך במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' שוחח משה מנס עם יענקלה פרידמן שדרן רדיו קול חי שמציב את הנושא ומפרק את האשליה לגורמים:

סיכון ה-BDI המשותף: "כששני שותפים או שלושה קונים נכס יחד, ומסיבה כלשהי לאחד מהם חוזרת המשכנתה – הכתם ב-BDI נרשם על שם כל השותפים. מדובר בנזק בלתי הפיך" עם תסבוכות משפטיות מורכבות למשל במקרה של פטירה: "תארו לכם" מסביר פרידמן "שאחד משלושת השותפים נפטר ל"ע. היורשים יכולים לגרור את העסק לחמש שנים בבתי משפט, ואי אפשר לצאת מזה – גם אם יש לכם את עורך הדין הכי טוב".

"מי באמת מרוויח? בכל מקרה" מאשים פרידמן "החברה שמציעה את המיזם. הם גוזרים עמלת כניסה, עמלת יציאה ועמלת עורך דין. אנשים לא לוקחים בחשבון את המיסים ואת הסיכונים, ורצים בעיניים עצומות".

"לקחו מודל של אנשי עסקים עשירים שמשקיעים בבניינים ענקיים, ועשו את אותו מודל לאברכים צעירים. מה, אנחנו חרדים מטומטמים? איך זה קורה פעם אחר פעם?"

אשליית הקרקעות: "מוכרים קרקע של 20 שקל במאות אלפים"

תחום נוסף אליו מתייחס פרידמן בדרמטיות הוא שיווק הקרקעות החקלאיות ומכירתן תחת כסות של "עיר חדשה", כדוגמת הפרסומים האחרונים שנמצאים בלוחות המודעות בערים החרדיות

"כל הנושא של קרקעות הוא מתוחכם מאוד", הוא מסביר "אנשים לא מכירים את הכללים. אתה באמת קונה קרקע, אבל מה הסיכוי שהיא תהפוך לבנייה? ומתי זה יקרה? יש אנשים שקנו קרקעות ובסופו של דבר הוחלט שיעבור שם כביש, והם אפילו לא קיבלו פיצוי! קרקעות מתאימות רק למי שיש לו כסף מיותר לשים בצד ל-20 שנה בלי לגעת בו".

שיטת המזוזה: כך מנצלים את תמונות הרבנים

החלק המקומם ביותר שנחשף בראיון הוא הניצול הציני של גדולי ישראל ודיינים מפורסמים כדי להכשיר עסקאות מפוקפקות בעיני הציבור התמים. פרידמן מספר על מקרה מדהים שהתרחש לאחרונה: "ראיתי פרסום של מיזם מסוים עם תמונה של אחד הדיינים הגדולים ביותר, שרמז כאילו הוא נותן את ברכתו לעסק. בדקתי את זה לעומק דרך קרוב משפחתו של הדיין, והתברר שלא דובים ולא יער. בסך הכל ביקשו מהדיין לבוא לקבוע מזוזה באיזה מקום. הם צילמו אותו, ועל ידי זה הוציאו תמונה כאילו הוא ישב איתם, דן איתם והעניק את הסכמתו לכל המיזם".

מנס משתף גם הוא על אירוע עבר דומה של חברת 'בסדנו' שקרסה: "הייתי פעם בכנס גדול שלהם. הגיע המנכ"ל עם גמרא גדולה ועשה סיום מסכת. אני התפלצתי. אמרתי לעצמי: זה כנס השקעות, מה קשור כאן סיום מסכת? סיום תעשה בבית הכנסת. באותו רגע הבנתי שמשהו לא כשר ואמרתי 'אני בחוץ'".

הכלל שיציל את הכסף שלכם

כדי לא ליפול בפח, מציע פליטמן כלל ברזל אחד, אותו למד מאיצ'ה דז'אלובסקי - הפורום להגנת הצרכן החרדי: "חייבים להתייעץ עם מישהו חיצוני! אם באים אליכם עם עסקה, מראים לכם תמונות של רבנים ואומרים שהם מברכים את זה – תאירו את העסקה הזאת לרבנים. בביזנס מדברים במספרים, בהוכחות, בעובדות ומתייעצים אך ורק עם איש מקצוע אובייקטיבי".

לסיום, מעלה פרידמן יוזמה נחוצה: "כמו שלפני החתונה יש הדרכת חתנים, הגיע הזמן שתהיה עוד הדרכה חובה לצעירים: איך להיכנס לעולם הכלכלי ולחיים האמיתיים, כדי שלא יאבדו את מעט ההון שיש להם עוד לפני שהתחילו את החיים".: