כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם.

להלן הכותרות:

ראש תשתית הכספים וסגנו חוסלו. בחמאס פתחו בקמפיין גיוס חדש: "דרוש מנהל כספים. ניסיון בהתחמקות ממס הכנסה ומחיל האוויר.."

שלושה גברים מניגריה התחפשו לנשים בשדה התעופה בדובאי, ממשטרת הגבולות נמסר שזיהו את העניין מייד: שלוש נשים ערביות בלי שום בעל?

פריצה מוזרה: גנבים פרצו למחסן גלידות בצפון וגנבו רק את הגלידות בטעם פיסטוק בשווי מאות שקלים. במשטרה לא מתפלאים, זו כבר פעם שלישית שהם פורצים לאותו מקום, ברור שייקחו גלידה..

שני חיילים נשפטו למאסר בכלא צבאי כי חיממו נקניקיות בשבת, השניים טוענים: "סתם בישלו את הראיות נגדנו". מצה"ל נמסר "בסדר.. אבל לא בישלנו בשבת".

שרת התחבורה מירי רגב מעלה את המהירות המותרת. הרפורמה החדשה תחסוך זמן יקר לנהגים, שאותו יוכלו לבזבז אחר כך בחיפוש חניה.

תושב קריית גת נעצר עם רכבו לאחר שהרכב עורר את חשדם של המגבניקים, להפתעתם הם ראו עשרה שב"חים בבאגז' בצפיפות. לטענת המבריח היהודי, הוא חזר מקברי צדיקים, השוטר הגיב לו, ''כן... אני רואה שזכית לצפיפות מעל הטבע''