כמידי שבוע אנחנו פותחים את השבוע עם 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס המביאה לכם אקטואליה רכה, חדשות נחמדות ומשעשעות ומגוון נושאים מגזינים תועלתיים כמו בריאות, טכנולוגיה, רכב וכלכלה.

והשבוע עם ההדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר שעושה סדר בבלגן ומנפץ את האשליה השיווקית. עם איש הארוניה וההומור יוסי חיים מימון בפינת הפנצאון הכה-לא מצחיקה, נקיים שיחה מקיפה עם אריאל שרפר על הומור שמחה ודיכאון במגזר הליטאי ולסיום סדרת סירטוני אומנות מרהיבים ומרתקים.

מלכודת החלבון: למה דוחפים לנו חלבון לכל מוצר, והאם זה בריא?

הטרנד שכבש את רשתות השיווק ותחנות הדלק לא פוסח על אף אחד: במבה בתוספת חלבון, בייגלה חלבון, וחטיפי אנרגיה מעובדים. הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט, גלעד דביר, עושה סדר בבלגן ומנפץ את האשליה השיווקית.

האם חטיפי הבריאות הם שקר מוחלט?

"זה שכתוב על מוצר 'חטיף בריאות', ממש לא הופך אותו לבריא או נכון עבורך," קובע דביר באופן נחרץ. לדבריו, הסיבה שהשוק מוצף במוצרי חלבון היא שזהו אב המזון שהכי קשה לאנשים (במיוחד למתאמנים או למי שמנסה לרדת במשקל בצורה נכונה) להגיע לצריכה היומית המומלצת שלו.

דביר מסביר שיש להבחין בין שני סוגי חלבון מרכזיים:

חלבון מלא: מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות שהגוף אינו יודע לייצר לבד. חלבון זה מגיע בעיקר מהחי (בשר, עוף, דגים ומוצרי חלב).

חלבון חסר: חלבון שאינו מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות, כמו למשל חלבון אפונה שנפוץ מאוד בחטיפים תעשייתיים ובחטיפי פיתות פרו. "אם אתה רוצה פיתה, תאכל פיתה רגילה, יש לנו מספיק מקורות אחרים להגיע מהם לחלבון המלא", ממליץ דביר.

כמה חלבון אנחנו באמת צריכים ביום?

רמת פעילות גופניתכמות חלבון מומלצת לכל קילוגרם גוף דוגמה לאדם השוקל 100 ק"ג אדם שלא מבצע פעילות גופנית כלל 0.8 גרם חלבון80 גרם חלבון ביום אדם המבצע פעילות גופנית מתונה 1.2 עד 1.6 גרם חלבון120-160 גרם חלבון ביום מתאמנים קבועים בתהליך ירידה במשקל עד 2 גרם חלבון 200 גרם חלבון ביום

אזהרה: מלכודת ה-400 קלוריות

כשמשה המראיין מקשה ותוהה לגבי כמות הקלוריות המטורפת בחטיפים הקטנים הללו, דביר מסכים ומזהיר: "חטיפי חלבון רבים מכילים 350 עד 400 קלוריות והם אולטרה-מעובדים ומלאי שומנים. ההמלצה שלי היא תמיד להעדיף אוכל גולמי אמיתי – חזה עוף, טונה או טופו. אם אתם רצים בין פגישות וצריכים משהו מתוק וזמין, עדיף לקחת פרי ומעדן חלבון. יחד עם זאת, חטיף חלבון פעם ביום הוא לא אסון, והנזק שלו קטן בהרבה לעומת ג'אנק פוד, המבורגר שומני או אלכוהול".

אריאל שרפר על שמחה ודיכאון

בשיחה פתוחה, משעשעת ונוקבת עם המראיין משה, פתח אריאל שרפר את אחת השאלות המרתקות במגזר: למה הציבור החרדי, ובמיוחד הזרם הליטאי, נתפס לעיתים כאנשים כל כך רציניים וכבדים, בעוד הציבור הדתי-לאומי נתפס כקליל וזורם יותר?

"התורה הופכת אותך לרציני," מסביר שרפר בחיוך. "תספור לי על כף יד אחת כמה חרדים סטנדאפיסטים ומצחיקים יש? אין כמעט. יש מנהגי אבלות, נכון, אבל הייתה פעם תקופה בישיבות שכשאחד היה מספר בדיחה לא מוצלחת, החברים היו אומרים לו 'זכר לחורבן' – כאילו החרבת את הבדיחה והרסת את הפאנץ'."

שרפר מדגיש כי למרות מנהגי האבלות של ימי בין המצרים, אסור לשקוע במלנכוליה מוחלטת: "אתה חייב להתאבל על החורבן, אבל אתה לא חייב להיות מדוכא ועצוב בגלל זה. החיים קשים גם ככה – יש לנו את האיראנים, החות'ים, יוקר המחיה וההפגנות בכבישים. תחייכו קצת למען השם! מותר לשמוח".

פירמידת הצרכים של מודיעין עילית

שרפר שיתף בסיפור משעשע מכנס הסברה סביבתי שבו השתתף, שם שאלו אותו פעילי סביבה חילונים מדוע הציבור החרדי פחות מעורב בנושאים ירוקים.

"הסברתי להם את זה לפי סולם הצרכים של מאסלו," שיתף שרפר. "בן אדם קודם כל צריך אוכל וקורת גג. לכם יש את הבסיס הכלכלי היציב הזה, ולכן יש לכם זמן לשאר הדברים – לתרבות, לפנאי ולשטויות. במודיעין עילית, הצרכים הקיומיים והבסיסיים קודמים לכל".

רץ ברשת: הפינות האמנותיות שמשגעות את הגולשים

לסיום התוכנית, הוצגה פינת אמנות ויזואלית מרהיבה עם חמישה טרנדים וסרטונים ויראליים שאסור לכם לפספס: