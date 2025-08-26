אבל כבד בעולם החסידות: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל הסתלק

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ( צילום: שוקי לרר )

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש: אבל כבד שורר ברחובתיה של עיה"ק ירושלים ובעולם החסידי בכל קצווי תבל, עם קבלת הבשורה הקשה והמרה היום (שלישי) על הסתלקותו של האי צדיק וקדוש, עבד את ה' בסילודין כל ימי חייו מתוך קדושה וטהרה, האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף סיגעט רבי זיידא אליעזר זאב רוזנבוים זיעועכי"א, אשר עלה בסערה השמימה לדאבון לב כלל חסידיו ההמומים מהסתלקותו הפתאומית לאחר כמה ימי אשפוז בבית החולים כתוצאה מאירוע מוחי קשה שעבר בערב שבת האחרון.

האדמו"ר זי"ע נולד בליל הסדר - ט"ו בניסן תש"י, כבן השני לאביו האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף זי"ע, ולאמו הרבנית הצדקנית מרת שפרה ע"ה בת האדמו"ר ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע. בילדותו התחנך לאורו של אביו הגדול זי"ע שהתגורר באותם הימים בקריית אתא, ושמר על ילדיו תוך שהוא מגדלם מתוך קדושה וטהרה בדרך המסורה מדור דור עד משה מורשה. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו בזו"ר הרבנית הצדקנית מרת פרימט ע"ה, בתו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מערץ זי"ע מארצות הברית. לאחר נישואיו קבע משכנו בעיה"ק ירושלים, והתעלה במעלת קדושים וטהורים תוך שהוא מתנזר כליל מהבלי העולם הזה, ועובד את השי"ת בסילודין מתוך קדושה וטהרה בדיבוק חברים מקשיבים, שעבדו את השי"ת מתוך פרישות ודרך ארץ בדרך החסידות. וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן: תיעוד נרחב ממסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל חיים רוזנבוים | 13:05 ביום כ"ח בסיון תשנ"ח חשך עליו עולמו עם פטירתה בדמי ימיה של רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה, כעבור תקופה נישא בשנית לרעייתו תבלחט"א, הרבנית הצדקנית תליט"א, בת הגה"צ רבי אפרים פישל בראך, אב"ד מאדע. לאחר נישואיו קבע משכנו בווילאמסבורג, שם החל לכהן כרב החסידות, ועד מהרה נהפך ביתו לתל תלפיות לכל דורש את ה'. עם הסתלקותו של אביו האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף זי"ע לשמי מרום, ביום ט"ז באייר תשס"ו, הוכתר כממלא מקום אביו כאדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט בארצות הברית, ובשנת תשס"ט חנך בית מדרש בויליאמסבורג. במקביל לקהילה בארצות הברית אף פיתח את הקהילה בישראל ופתח בתי מדרש בירושלים ובבית שמש, וכן בלונדון וקרית יואל.

האדמו"ר מביאלה ב"ב יושב בתווך בין שני גיסיו האדמו"רים ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ( צילום: שוקי לרר )

בשנת תשע"ו קבע את מושבו שוב בירושלים, כשהוא שוכר בית מדרש בשכונת 'בית ישראל'. בשנת תשע"ח ייסד בירושלים מתיבתא להוראה בשם "נחלת צבי" על שם אביו זי"ע.

האדמו"ר זצ"ל הפיץ תורה לעדרי עדרים, עבד את קונו בסילודין, וכך תבע תמידין כסדרן מחסידיו. בחודש האחרון עוד ערך את מסע הקודש באירופה, שם שפך צקון לחש ע"י ציונו של אבי השושלת הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע, בתשעת הימים.

מסע הקודש של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לאירופה ( צילום: מ.א. נוימן )

האדמו"ר זכה להיות מחותנם של גדולי האדמו"רים בדורנו, ביניהם האדמו"רים מפשעווארסק, תולדות אהרן, תולדות אברהם יצחק, טשענורביל, פרמישלאן, זידטשויב, שענדישוב, פאלטישאן, טשערנוביץ ועוד.

לפני כשבועיים פיאר את שמחת נישואי נכדתו, עם האדמו"ר מטשארנאביל, שמחה שהרקיעה שחקים בעיר בית שמש.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בריקוד מצווה טאנץ בשמחה האחרונה לחייו - לפני כחודש ( צילום: מ.א. נוימן )

התמונה האחרונה - בשמחת השבע ברכות בחצרות 'עטרת צבי' זידטשוב - ווערדאן ( צילום: שימי פ. - א.ה. )

בערב שבת האחרון, עת התכונן בסילודין לקבלת פני שבת מלכתא, לקה בהיכל בית מדרשו באירוע מוחי קשה, האדמו"ר הובהל עד מהרה לבית החולים שערי צדק, שם נלחמו הרופאים על חייו, תוך שרבבות בני ישראל מעתירים לרפואתו השלימה. על פי הוראת הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר הוסיפו לו את השם 'ברוך' כסגולה. אולם, נגזרה הגזירה, ולדאבון כל לב, נדם הלב הגדול שהכיל צרות של רבבות יהודים.

הרבי זי"ע הותיר נחלה לדורות דברי תורתו שהודפסו בקונטרסי "רזא דאמונה" (ר"ת רז"א - ז'יידא א'ליעזר ז'אב ר'וזנבוים כשמו), וכן זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ההולכים בדרך שהתווה להם כל השנים.

אחיו הגדול: האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, ואחותו הרבנית הצדקנית א"ח לאדמו"ר מביאלה ב"ב.

בניו הרבנים:

רבי נפתלי הערצקא יצחק, רב בית המדרש 'קרעטשניף סיגעט' בבית שמש חתן הגה"צ ר' יהודה ניישלאס אב"ד סערדהאלי.

רבי יחזקאל שרגא, רב בית המדרש 'קרעטשניף סיגעט' בויליאמסבורג.

רבי ניסן חיים מרדכי, משפיע בחסידות ברסלב.

רבי מאיר אריה לייב, חתן האדמו"ר משנדישוב.

רבי יואל זוסמאן, חתן האדמו"ר חיים ברוך לייפער מבישטינא קנדה.

חתניו הרבנים:

רבי דוד צבי קאהן, בן האדמו"ר מ'תולדות אברהם יצחק', ורב החסידות בבית שמש.

רבי אהרן קאהן, בן האדמו"ר מתולדות אהרן, ורב החסידות במונסי.

רבי חיים אליהו יואל אילאוויטש, מיעמרינג וילאמסבורג.

רבי חיים מאיר שנייבאלג, אב"ד סטרעליסק, בנו של האדמו"ר מטשערנוביץ ווילאמסבורג.

רבי משה שמואל הלוי רוטנברג מסאלקא מונסי.

וחתנו הצעיר מזיווג שני: הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, נכד האדמו"ר מסאסוב.

נמשיך ונעדכן פרטים אודות מסע ההלוויה.

בהוראת קודשו של אחיו הגדול האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, ישתתפו כלל חסידי קרעטשניף במסע ההלוויה, לחלוק כבוד אחרון להאי צדיק.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.