האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בריקוד מצווה טאנץ (צילום: מ.א. נוימן)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל בן לחתנו הרה"צ ישראל הורנצ'יק מראדושיץ בית שמש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בת לחתנו הרה"צ רבי חיים מאיר שנייבאלג, אב"ד סטרעליסק בן האדמו"ר מטשערנאוויץ ארה"ב.
בשמחה הגדולה נטלו חלק המוני חסידים, ועל צבאם אדמו"רים רבנים רומי מעלה מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד להשתתף בשמחה.
בשעות הקטנות של הלילה הסתיימה השמחה בריקודי האדמו"רים לפני הכלה עם אבנט לבן כנהוג.
