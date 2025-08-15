כך נראתה השמחה ריקודים עד השעות הקטנות של הלילה: השמחה שאיחדה שושלות חסידיות בבית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל עם נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט וטשערנוביץ, בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב משלושת חצרות הקודש שהתאחדו יחדיו | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:21