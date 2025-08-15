כיכר השבת
כך נראתה השמחה

ריקודים עד השעות הקטנות של הלילה: השמחה שאיחדה שושלות חסידיות 

בבית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל עם נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט וטשערנוביץ, בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב משלושת חצרות הקודש שהתאחדו יחדיו | צפו בתיעוד (חסידים) 

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בריקוד מצווה טאנץ (צילום: מ.א. נוימן)

בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל בן לחתנו הרה"צ ישראל הורנצ'יק מראדושיץ בית שמש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בת לחתנו הרה"צ רבי חיים מאיר שנייבאלג, אב"ד סטרעליסק בן האדמו"ר מטשערנאוויץ ארה"ב.

בשמחה הגדולה נטלו חלק המוני חסידים, ועל צבאם אדמו"רים רבנים רומי מעלה מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד להשתתף בשמחה.

בשעות הקטנות של הלילה הסתיימה השמחה בריקודי האדמו"רים לפני הכלה עם אבנט לבן כנהוג.

שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )
שמחת בית טשארנאביל - קרעטשניף סיגעט - טשערנאוויץ (צילום: שימי פ. - מ.א. נויימן )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

כי טוב סחרה

|

מסורת בית אבות

|

צפו בתיעוד

|

כך נראתה השמחה

|

ברכה אישית לכל תלמיד

|

לאחר יובל שנים

||
1

על ספסל עץ פשוט

||
5

בלב המדינה המוסלמית

||
5

מסע רוחני באלפים

||
10

רגעים מכוננים

||
8

צפו בתיעוד

||
1

לא נירתע בכלל

||
6

ענבי הגפן

||
2

בשעה טובה ומוצלחת

||
3

דבר נאה ומתקבל

||
3

האדמו"ר התרגש

||
3

בך בטחו אבותינו

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר