משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו היום (רביע) את הדוח השנתי של הקרן לאזרחי ישראל לשנת 2025, המציג תמונה מרשימה של ניהול משאבי הטבע של המדינה.

הקרן, שהוקמה לניהול הכנסות המדינה מהיטל על משאבי הטבע, רשמה תשואה נומינלית דולרית של כ-18.4% ותשואה ריאלית של 15.4%, בשנה שהתאפיינה באתגרים ביטחוניים וכלכליים חסרי תקדים.

נכון ל-31 בדצמבר 2025, הסתכמו נכסי הקרן בכ-2.8 מיליארד דולר, זאת לאחר שבמהלך השנה הופקדו בה תקבולים בסכום כולל של 350.7 מיליון דולר שמקורם בהכנסות המדינה על פי הוראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. במקביל, הקרן העבירה בשנת 2025 הקצאה שנתית לתקציב המדינה בסכום של 51.7 מיליון דולר בהתאם לחוק.

שנת 2025 הייתה השנה השלישית לפעילותה המלאה של הקרן והתאפיינה בחיזוק תשתיות הניהול, בהרחבת אפיקי ההשקעה ובהמשך גידול בהיקף נכסיה. הקרן פועלת בראייה כלכלית ארוכת טווח שמטרתה להבטיח כי משאבי הטבע המתכלים ישמשו בסיס פיננסי יציב ורב ערך לדורות הבאים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מסר: "גם בשנה של מערכה ביטחונית מורכבת והוצאות לאומיות חסרות תקדים, מדינת ישראל וכלכלת ישראל הוכיחו אחריות וראייה ארוכת טווח. קרן העושר, שרשמה השנה תשואה יוצאת דופן של 18.4%, היא ההוכחה לכך שאיננו מתפתים לפתרונות של 'כאן ועכשיו'".

השר הוסיף כי "הניהול המקצועי והענייני הופך את משאבי הטבע של ישראל לעוגן אסטרטגי המבטיח יציבות פיננסית בין-דורית ואמון מצד השווקים הבינלאומיים". סמוטריץ' הודה לחבריו במועצת הקרן, לוועדת ההשקעות ולמחלקת ניהול הנכסים בבנק ישראל על עבודתם המקצועית והמסורה.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ציין כי "השנים האחרונות הציבו בפני כלכלת ישראל אתגרים חסרי תקדים. דווקא בתקופה כזו בולטת המשמעות של תכנון אסטרטגי לטווח רחוק, המהווה גורם מרכזי ביכולתו של המשק להתמודד עם המציאות המורכבת ולחזק את עמידותו לקראת האתגרים הבאים".

הנגיד הדגיש כי "גם השנה המשיכה הקרן לאזרחי ישראל למלא תפקיד חשוב בניהול הכנסות המדינה ממשאבי הטבע תוך שמירה על עקרונות השקעה ארוכי טווח. בנק ישראל גאה להוביל את ניהול נכסי הקרן וליטול חלק משמעותי בקידום התפתחותה ובהרחבת נכסיה".

מנהלת המחלקה לניהול הקרן לאזרחי ישראל, חברת הנהלת בנק ישראל, לנה קרופלניק, מסרה כי "שנת 2025 סימנה קפיצת מדרגה ביכולות הקרן - הן בתשתיות ניהול והן בהרחבת תחומי ההשקעה. מאחורי הנתונים המרשימים עומד צוות מקצועי ומסור, הפועל מתוך תחושת שליחות כלפי הדורות הבאים".

קרופלניק הוסיפה: "במהלך השנה השלמנו תשתיות מתקדמות לשילוב נכסים לא סחירים, שיפרנו את יכולות הניתוח בזמן אמת והרחבנו את פיזור התיק באופן מבוקר. מחלקת הניהול תמשיך לפעול באחריות, מתוך ביסוס תשתיתי שמאפשר לצמוח ולהשיא ערך לאורך שנים".

הקרן צפויה להמשיך לגדול בשנים הקרובות ולהרחיב את חשיפתה לאפיקי השקעה נוספים, לרבות הרחבה מדורגת של השקעות פרטיות. תשתית הניהול שגובשה בשנים האחרונות תמשיך לאפשר ניהול יעיל של תיק ההשקעות ההולך ומתרחב, תוך שמירה על יציבות וחיזוק היכולת לייצר ערך מתמשך לדורות הבאים.