חידוש המתיחות הביטחונית בין ישראל לאיראן משאיר את חותמו על השווקים הפיננסיים בישראל. הדולר נסחר הבוקר (שני) סביב שער של 2.97 שקל, עלייה של כ-6 אגורות לעומת שערו היציג בסוף השבוע, וזינוק של כ-16 אגורות משערו בסוף חודש מאי.

התנודות החדות בשוק המט"ח מגיעות על רקע השיגורים שביצעה איראן לעבר ישראל והתקיפות שביצע צה"ל באיראן במהלך השעות האחרונות. האירו, מצדו, כבר נסחר ב-3.45 שקל, לאחר ששערו היציג נקבע על 3.38 ביום שישי האחרון - התחזקות של כ-25 אגורות בתוך כשבועיים בלבד.

מחירי הנפט זינקו ב-3%

במקביל לתנודות במטבעות, שוק הנפט העולמי רושם עליות משמעותיות. מחירי הנפט עלו הבוקר בכ-3%, כאשר חבית ברנט נסחרת ב-96 דולר וחבית קרוד (WTI) ב-93 דולר. העלייה במחירי האנרגיה משקפת את החששות מהשלכות המתיחות הביטחונית על אספקת הנפט מהמזרח התיכון.

יצוין כי בחודשים האחרונים, השקל התחזק באופן משמעותי מול מטבעות החוץ, כאשר בנק ישראל אף נאלץ להתערב בשוק ולרכוש כ-800 מיליון דולר במאי על מנת למתן את ההתחזקות המהירה. ההתערבות בוצעה על רקע הלחצים מצד היצואנים וחברות ההייטק, שסבלו מפגיעה ביכולת התחרותית שלהם.

השלכות על הורדת הריבית

בשוק הכלכלי מעריכים כי ככל שהשקל ייחלש, הלחץ על בנק ישראל להורדה נוספת של הריבית יפחת. כידוע, נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון אמר לאחרונה כי התחזקות השקל עשויה להוביל להורדת ריבית מוקדמת, אף לפני ההחלטה הקבועה המתוכננת לתחילת יולי.

הנגיד הבהיר בכנס כלכלי כי "ייסוף מצטבר של השקל יכול להוביל לירידת האינפלציה", והוסיף כי "ככל שהציפיות יורדות, בטח אם מתקרבות לגבול התחתון של היעד, זה מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר". אולם כעת, עם החלשות השקל על רקע המתיחות הביטחונית, ייתכן שבנק ישראל יעדכן את הערכותיו.

הריבית הנוכחית עומדת על 3.75% לאחר שבנק ישראל הוריד אותה פעמיים השנה. החלשות השקל עשויה להאט את קצב ההורדות הצפויות, במיוחד אם מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות ויפעילו לחצים אינפלציוניים על המשק.