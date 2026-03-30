זינוק חסר תקדים: מחיר הדלק יעלה משמעותית בראשון לחודש הקרוב

משפיע על הדלק ( צילום: Shutterstock )

בחצות הלילה שבין יום שלישי לרביעי (01.04.2026) ייכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק החודשי, והפעם מדובר בעלייה חריגה במיוחד שתכביד על כיסם של אזרחי ישראל. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי יעמוד על 8.05 ש"ח לליטר - עלייה של 1.03 ש"ח לעומת החודש הקודם.

מדובר בעלייה החדה ביותר במחיר הדלק מזה שנים רבות, המשקפת את ההשלכות הכלכליות הישירות של המלחמה המתמשכת באיראן ואת השיבושים הקשים באספקת הנפט העולמית. עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שרבות מהן מתמודדות עם קשיים כלכליים, מדובר במכה כואבת נוספת לתקציב הביתי. המלחמה באיראן - הגורם המרכזי על פי הנתונים שפורסמו על ידי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, העלייה החדה נובעת בעיקרה מהתייקרות דרמטית של כ-49% במחיר הבנזין באזור אגן הים התיכון. זינוק חריג זה קשור ישירות לעלייה במחיר הנפט הגולמי בעולם, שחצה לאחרונה את רף ה-100 דולר לחבית לראשונה מזה תקופה ארוכה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', המלחמה המתמשכת בין ארצות הברית וישראל לבין איראן גרמה לטלטלה חסרת תקדים בשווקי האנרגיה העולמיים. חסימת מצר הורמוז - הציר הימי האסטרטגי שדרכו עוברות כ-20% מתנועת הנפט העולמית - הובילה לירידה דרמטית במספר כלי השיט שחוצים את המצר, מ-138 מעברים ביום בממוצע לפני המלחמה לחמישה בלבד כיום.

מחיר הדלק מזנק ( צילום: AI )

פירוט המחירים החדשים

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 8.05 ש"ח לליטר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי (ללא מע"מ) יעמוד על 6.82 ש"ח לליטר - עלייה של 87 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי.

בנוסף לעלייה החדה במחיר הבנזין הבינלאומי, נרשמה גם עלייה של כ-2% בשער החליפין של הדולר מול השקל, מה שמוסיף לעלות הסופית לצרכן.

תחנת דלק ( צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90 )

מבט קדימה

כל עוד המצב הביטחוני והגיאופוליטי באזור לא ישתפר, צפויה המשך תנודתיות במחירי הדלק. מומחים כלכליים מעריכים כי רק סיום המלחמה באיראן ופתיחה מחדש של מצר הורמוז לתנועה רגילה יביאו להורדה משמעותית במחירי הנפט העולמיים, ובעקבותיהם - גם במחירי הדלק בישראל.