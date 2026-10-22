אנחנו עומדים מתחת לחופה, בלב פועם ועיניים מלוות בדמעות של תקווה, ובטוחים שאנו יוצאים לדרך חדשה משלנו. אבל אנחנו שוכחים פרט אחד קטן ומטלטל: במזוודה שלקחנו איתנו לחיים המשותפים ארזנו בלי לדעת את כל השדים, הקולות, הביקורת והפחדים של ההורים שלנו. האמת העצובה היא שרוב האנשים לא חיים לבד בתוך הבית שלהם עם בן הזוג. הם חולקים את חדר השינה ואת שולחן השבת עם ההורים של עצמם ועם ההורים של בן הזוג.

לפני תקופה ארוכה קיבלתי טלפון בדיוק על הדבר הזה. מעבר הקו היה יהודי יקר, לב פתוח וקול רועד שזעק את כאבם של רבים כל כך שמתהלכים בינינו בשקט.

וכך הוא סיפר לי, מתוך שבר עמוק: "עברתי חיים לא פשוטים ולא קלים. מהילדות שלי אני זוכר הורים שביקרו אותי ללא הפסקה, אבא ואמא שלא ידעו לתת חיבוק עוטף ומחזק. גדלתי בתוך מציאות שבה אתה מרגיש תמיד לא בסדר ושום דבר שאתה עושה אינו מושלם."

כמו שאר חבריו בישיבה, הוא התחתן בתקווה גדולה להגיע אל המנוחה והנחלה. אבל המציאות בתוך הבית החלה להיסדק. במקום רוגע ושלווה, המריבות השתלטו. "לא הסתדרנו יחד. היינו רבים והייתי מעיר לה ומבקר אותה. נכון, לאשתי היו דברים רציניים שהפריעו לה, אבל בתכלס המציאות היתה שאני מעיר לה כל הזמן."

ואז הגיע אותו יום ששבר את הכלים.

הוא חזר הביתה אחרי יום עבודה ארוך ומתיש, ואשתו לא הייתה בבית. על שולחן הסלון ממתין פתק בכתב יד רוטט: "אני אוהבת אותך בעלי היקר ויש בך הרבה מאוד דברים טובים אבל אני לא מסוגלת ככה יותר לא יכולה עם המריבות האלו בכל יום לא יכולה לשמוע ביקורת לא יכולה לחיות ככה יותר. הלכתי מהבית הלילה אני לא אשן כאן יצאתי קצת לחשוב עם עצמי אחזור מחר באהבה אשתך שאכפת לה ממך."

בשנייה הראשונה, האדמה נשמטה תחת רגליו. החרדה העצומה הכתה בו בעוצמה: הנה הכל הולך להתרסק. אבל כאן בדיוק פגשה אותו תופעה פסיכולוגית מדהימה שנקראת הצפה רגשית. המוח הרגשי שלו לא נמצא בהווה אלא מזהה את סיטואציית הדחייה הנוכחית כאיום קיומי של ילד קטן וחסר אונים מול עולם עוין. הילדות המרוסקת צפה אל פני השטח, והוא ראה את עצמו לבד, גרוש, חי בדירה בודדת, עזוב ונטוש.

שנייה אחרי החרדה, הגיע גל של כעס בוער: מה היא מאיימת עליו?! הוא יראה לה מה זה! שתלך, לא צריך, הוא יתגרש ממנה, שאף אחד לא ינסה לאיים עליו!

שעתיים שלמות של סערת נפש עברו עליו בזמן שישב על הספא בדומיה. שעתיים של מלחמה פנימית אדירה. מצד אחד עמד האגו הפצוע והכעס, ומצד שני התחילה לחלחל האמת העירומה. אשתו כתבה לו שהיא אוהבת אותו. היא כתבה שיש בו דברים טובים. היא רק ברחה מפני הביקורת האינסופית.

והשאלה הנוקבת ניקרה בראשו: אולי הוא בעצם לא בסדר? אולי הוא פוגע באשתו בדיוק כפי שפגעו בו כל השנים?

בתוך השיחה העמוקה שלי איתו, פתחתי בפניו את האמת הפסיכולוגית שמסבירת בדיוק למה הדברים קורים. ישנם שלושה מנגנונים מרתקים שמנהלים אותנו בלי שנרגיש:

כפיית חזרה: התת-מוד שלנו פועל כמו תקליט שבור. למרות שסבלנו בילדות מביקורת קשה ונשבענו לא לחזור על זה, אנחנו מוצאים את עצמנו משחזרים בדיוק את אותה התנהגות בבית שלנו, מתוך שלושה מנועים נסתרים:

לעבור מקורבן לתוקף: במקום להיות הילד חסר האונים שחוטף ביקורת, אנחנו הופכים להיות ה"הורה" המבקר כדי לקבל תחושת שליטה וכוח מזויפת.

אשליית התיקון: אנחנו מקווים שעל ידי כך שנבקר ונשלוט בבן הזוג, נצליח הפעם "לתקן" את הילדות שלנו ולנצח בקרב הישן שלא הצלחנו לנצח בו פעם.

המוכר מרגיש בטוח: המוח רגיל לדפוס של ביקורת ומתח כי זה מה שהוא מכיר מהבית, ולכן הוא דוחף לשם באופן אוטומטי.

התוצאה? אנחנו מנסים לתקן את העבר, אבל בפועל רק מייצרים אותו מחדש ומפסידים באותו קרב ישן.

אנחנו לעולם לא רבים עם בן הזוג שלנו, אנחנו תמיד רבים עם הדמויות שחיות בתוך הראש שלנו. כשאדם מעיר ומבקר ללא הפסקה, הוא בעצם מייצא החוצה את ההתעללות הנפשית שהוא ספג בילדותו. הוא הפך להיות השוטר של עצמו, ועכשיו הוא מנסה להיות השוטר של אשתו.

מבחינה פסיכולוגית, ביקורת היא לא סתם רשעות אלא מנגנון הגנה פרימיטיבי נגד חרדה. הילד שגדל בסביבה ביקורתית למד כלל מעוות שאומר שאם הוא יהיה מושלם ויבקר וידייק הכל, אולי יאהבו אותו ואהיה מוגן. כשאדם מבוגר נלחץ, החרדה מקפיצה את מנגנון השליטה הזה, והוא חושב שבאמצעות ביקורת הוא ישלוט במצב, בזמן שהיא בדיוק הדבר שמחריב את הבית.

כאן בדיוק טמון הסוד העמוק שהסברתי לו באותו ערב.

אנחנו חושבים שאנחנו מבוגרים בני ארבעים שמנהלים בית ומשפחה בכוחות עצמינו, אבל האמת היא שברוב המריבות שלנו אנחנו לא נוהגים באמת באוטובוס של החיים. מי שתופס את ההגה ברגעים האלו הוא הילד הקטן, הפגוע והמבוהל בן השבע שגר בתוכינו. ברגע שמתחילה מריבה קטנה, הילד הזה קופץ למושב הנהג, לוחץ על גז פראי של ביקורת והתגוננות, והורס במו ידיו את הדבר היקר לו מכל.

הוא התבונן פנימה והבין שקיים בתוכו מנגנון הרסני. קול פנימי שמבקר, מעיר ומשפיל אותו ללא רחמים. ההורים שלו אולי לא היו שם פיזית, אבל הם המשיכו לחיות בתוך המוח שלו, והוא העביר את המכות הלאה אל אשתו בלי לשים לב בכלל.

הכל זה סיפורים.

בשיחה הארוכה שהייתה לי איתו הסברתי לו יסוד נפשי עצום ומטלטל שאין עוצמתי ממנו: הכל זה סיפורים שמספרים לנו.

תראה למשל אדם ששייך לקהילה מסוימת ונשאר בה חיים שלמים רק כי זה מה שסיפרו לו וזה הסיפור היחיד שהוא מכיר. רוב האנשים נשארים כלואים בדיוק באותו סיפור שסיפרו להם מבלי לדעת בכלל שיש עולם אחר. אבל ישנם אנשים אמיצים שיוצאים מהסיפור ההוא ומתחילים לחפש קהילה אחרת, משהו שהם באמת אוהבים ואנשים אחרים שמתאימים לנפש שלהם.

בדיוק כך זה עובד בתוך הראש שלנו. גדלנו להורים וגדלנו לסיפור שהם סיפרו לנו: מי אנחנו, למה אנחנו שייכים, מה אנחנו שווים והאם אנחנו טובים. ההורים שלנו כתבו לנו את תסריט חיינו, במה נאמין ובמה לא, מה מותר ומה אסור. לך סיפרו סיפור עצוב ורע שאתה לא בסדר, שאתה לא טוב, שאתה כישלון ושכל מה שאתה עושה פגום. עם הסיפור העצוב והשקרי הזה יצאת לעולם. ואותו סיפור שאתה מכיר ומאמין לו בעיניים עצומות הוא בדיוק מה שהשלכת בטעות על אשתך. חינכו אותך לראות תמיד את הרע ואת הלא טוב בך, וזה בדיוק מה ששחזרת מולה בכל יום מחדש.

אבל הסברתי לו דבר אחד גדול וחד משמעי: יש לך זכות בחירה אדירה. אתה לא חייב להמשיך לחיות בתוך הסיפור שההורים שלך כתבו לך. אתה יכול ברגע אחד לקום, להגיד די לקולות הישנים, ולהתחיל לספר לעצמך סיפור חדש לגמרי.

עצור רגע, קורא יקר, תסתכל לרגע על עצמך.

כמה פעמים השבוע הערבת ביקורת על בן או בת הזוג שלך? כמה פעמים השמעת בבית את הקול של אבא שלך או אמא שלך, בדיוק באותו טון שאמרת לעצמך שאתה לעולם לא תדבר ככה? וכמה מהר מצאת את עצמך חוזר על אותם דפוסים בדיוק? המראה הזו מכאיבה, אבל היא נקודת המפנה שאין בלעדיה.