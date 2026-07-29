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מהפכת המימון של 'מימונדלן' בבניית בתי כנסת: 8 פרויקטים חודשו ברבעון האחרון

חברת 'מימונדלן' השלימה גיוס אשראי מקיף עבור בתי כנסת ומבני קהילה הפועלים על שטחי הקצאה בלבד | שלושה פרויקטים מרכזיים, שנדרשו למימון של כ-5 מיליון שקלים כל אחד לצורכי הרחבה ושיפוץ, זכו להלוואה בתנאים ייחודיים ויפתחו את שעריהם לקראת ראש השנה (נדל"ן)

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מהפכת המימון של 'מימונדלן' בבניית בתי כנסת: 8 פרויקטים חודשו ברבעון האחרון (צילום: באדיבות המצלם)

בעוד שגופי המימון המסורתיים והמערכת הבנקאית מערימים קשיים בירוקרטיים מורכבים בפני עמותות ומוסדות הפועלים על גבי קרקעות מוניציפליות ("שטחי הקצאה") ואינם מחזיקים בנכס בבעלות רשומה, חברת 'מימונדלן' מובילה פריצת דרך פיננסית חסרת תקדים.

ברבעון האחרון בלבד השלימה החברה 8 עסקאות מימון מורכבות עבור בתי כנסת מבני ציבור, קהילה וחינוך ברחבי הארץ. באמצעות מודלים פיננסיים מתקדמים, הצליחה החברה לייצר פתרונות אשראי מותאמים אישית הלוקחים בחשבון את המאפיינים המשפטיים והרגולטוריים הייחודיים של גופים אלו.

גולת הכותרת של הפעילות בחודש האחרון היא השלמת מימון מקיף עבור שלושה בתי כנסת מרכזיים, אשר חוו גידול מבורך במספר המתפללים, ונדרשו לצאת בדחיפות לבנייה, הרחבה ושיפוץ עומק.

כל אחד ממוסדות אלו נדרש לתקציב ביצוע רחב היקף של כ-5 מיליון שקלים, אך נתקל בחסם כמעט בלתי עביר: בהיעדר נכס נדל"ני רשום בבעלות פרטית, הבנקים נמנעו מלהעמיד את האשראי הנדרש.

באמצעות הכלים הייחודיים והקשרים הענפים של 'מימונדלן', גויסו הלוואות בתנאים אופטימליים ומותאמים אישית, המכסים 100% מעלויות הבנייה והשיפוץ - עד לסיום הפרויקטים והבאתם למצב מוגמר.

כעת, הודות להזרמת המזומנים המהירה והבטחת גב כלכלי לכל אורך ימי הבנייה, העבודות בשטח מתקדמות בקצב שיא. שלושת המבנים צפויים להשלים את שלבי האכלוס כבר בשבועות הקרובים - עוד לפני ראש השנה הבעל"ט - ולפתוח את שעריהם המורחבים והמפוארים לרווחת הציבור הרחב.

מתתיהו וגשל, מבעלי חברת 'מימונדלן': "הייעוד שלנו ב'מימונדלן' הוא לפרוץ נתיבים פיננסיים יצירתיים גם במקומות שבהם המערכת הבנקאית הרגילה נעצרת. מוסד קהילתי או בית כנסת הניצב על שטחי הקצאה אינו צריך להיתקע או לעצור את התרחבותו בגלל מורכבות משפטית ובירוקרטית, בפרט כשמדובר בצורך קהילתי קיומי ודחוף."

אלי רבינוביץ, מבעלי חברת 'מימונדלן': "ההתמחות שפיתחנו בבניית תמהילי אשראי מורכבים ובגיוס מימון בתנאי פרימיום מאפשרת לנו להביא תוצאות מוכחות בשטח - בדיוק כפי שהוכחנו ב-5 הפרויקטים האחרונים. לראות כעת שלושה בתי כנסת מרהיבים שנכנסים לשלבי אכלוס סופיים ויפתחו את שעריהם לקראת ראש השנה – זו זכות עצומה וגאווה מקצועית ראשונה במעלה."

נדל"ןהלוואהאלי רבינוביץמימונדלןמתתיהו וגשל
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