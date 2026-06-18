שבוע סוער במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית הסתיים השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן, כשחברי הפאנל התכנסו לסיכום מקיף של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי. חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אלי הירשמן כתב לענייני חרדים בחדשות 12, ראש עיריית אלעד לשעבר צוריאל קריספל ואיש התקשורת אבי גרינצייג ניתחו את המתרחש מאחורי הקלעים.

בפתח הדיון עמדה האלימות המשטרתית שתועדה בהפגנות החרדים בכביש 4. התיעודים הקשים, שכללו שוטרים בועטים בראשו של מפגין, הובילו את המפכ"ל לדרוש את כל הסרטונים מהשטח ואף להשעות שוטר מפעילות מבצעית. חברי הפאנל דנו בשאלה האם התגובה הממסדית מספקת, ומה עומד מאחורי האלימות המוגברת כלפי המפגינים החרדים.

הקרב בין דרעי לבן גביר

במקביל לדיון באלימות המשטרה, נמתחה ביקורת חריפה מהאופוזיציה על ראשי הסיעות החרדיות. הגינויים החריפים שיצאו מפי מנהיגי הסיעות כלפי אלימות המשטרה עוררו שאלות על הרקע הפוליטי - במיוחד לאור הקרב המתנהל בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

חברי הפאנל ניתחו את המתחים הגוברים בין שני הפוליטיקאים, תוך בחינת השאלה האם הגינויים הפומביים של דרעי נובעים מעמדה עקרונית או שמא הם חלק ממאבק פוליטי רחב יותר.

חוק המעונות - הכישלון הגדול

נושא מרכזי נוסף שעלה בפאנל היה קבורתו של חוק המעונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע השבוע כי לא הצליח להשיג רוב לחוק, למרות האיומים החוזרים ונשנים של 'יהדות התורה'. חברי הפאנל דנו בשאלה מה השתבש בניהול המשא ומתן, ומדוע הסיעה החרדית לא הצליחה לממש את האיומים שלה.

חוק המעצרים של דרעי

הנושא האחרון שעלה לדיון היה החוק שמבקש אריה דרעי להעביר - חוק הקובע שמעצר לומדי התורה ייעצר לשנה הקרובה בהוראת שעה. חברי הפאנל דנו בשאלות המרכזיות: האם יושג רוב לחוק בכנסת, והאם הוא בכלל יעמוד במבחן השיפוטי ואכן יוביל להפסקת המעצרים.

הדיון התמקד גם בשאלה האם מדובר בצעד אמיתי שנועד לפתור את בעיית המעצרים, או שמא זהו מהלך תקשורתי שנועד לספק תשובה לציבור החרדי לקראת הבחירות.

חברי הפאנל בחנו את הסיכויים המשפטיים של החוק, תוך התייחסות לפסיקות קודמות של בית המשפט העליון בנושא.