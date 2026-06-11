כיכר השבת
'אולפן ליל שישי' בפאנל סוער במיוחד

חברי הכנסת החרדים התעוררו בסוף הקדנציה? | כל האמת על חוק לימוד תורה והמאבק עם סמוטריץ' • צפו

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע סוער במיוחד בו הסיעות החרדיות הצליחו להעביר בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה אך התחייבו לרכך את הנוסח הסופי; האם החוק אכן יציל את לומדי התורה, מה סיכוייו לעמוד במבחן בג"צ או שהוא נועד לצרכי קמפיין הבחירות? | חוק המעונות קודם גם הוא והצית קרב עם השר סמוטריץ' | האם הפגנות 'הפלג' מצליחות להפחית את מספר המעצרים של המשטרה הצבאית? • הערב בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אריה יואלי ואבי גרינצייג (אולפן ליל שישי)

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חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא', עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי ואיש התקשורת אבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת לסיכום שבוע שהיה סוער במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית.

השבוע בתוכנית

בפתח התוכנית התייחסו חברי הפאנל לחוק יסוד לימוד תורה שאושר השבוע בקריאה טרומית, תוך התחייבות להסיר את ההשואה בין לומד תורה למשרת בצה"ל. השאלה המרכזית שעלתה: האם החוק אכן יעבור גם בקריאה שניה ושלישית, והאם הוא באמת יביא את הפתרון להסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

חברי הפאנל עסקו בשאלה המשפטית המרכזית: עד כמה חוק יסוד לימוד תורה יעמוד במבחן בית המשפט העליון. הדיון התמקד בניסוח החוק ובשאלה האם הסרת ההשואה בין לומדי תורה לחיילים תספיק כדי לעבור את המחסום המשפטי.

נושא מרכזי נוסף שעלה בדיון היה הפגנות הפלג הירושלמי והחסימות ברחבי הארץ. השאלה שהעסיקה את חברי הפאנל: האם אכן 'הפלג' מצליח באמצעות ההפגנות להפחית את מעצרי תלמידי הישיבות, או שמא המחיר הציבורי גבוה מדי.

כידוע, השבוע יצאו אלפי אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית למחאות ענק במספר מוקדים מרכזיים בגוש דן, בעקבות החלטת המשטרה להסגיר 17 שנעצרו בהפגנות מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, אל הכלא הצבאי.

חברי הפאנל בחנו את הטענה שהחשש של המשטרה ממהומות ברחבי הארץ הוא שהביא לשינוי המדיניות. השאלה שעלתה: מי משלם את המחיר הציבורי של חציית הקווים האדומים בהפגנות, ומה ההשלכות ארוכות הטווח על הציבור החרדי.

בהמשך דנו חברי הפאנל במאבק שהתפתח השבוע בין הסיעות החרדיות לשר בצלאל סמוטריץ' סביב חוקי יסוד לימוד תורה והמעונות. הדיון התמקד בשאלה האם הסיעות החרדיות באמת מקדמות את האינטרסים של הציבור או שמא מדובר בתרגילים תקשורתיים.

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7
מספיק עם ההשמצות! חברי הכנסת החרדיים מכל המפלגות עבדו קשה מאוד כדי לפתור את הבעיות והעידו על כך גם גדולי הרבנים מכל החוגים רק בגלל כמה סיבות שלא תלוי בהם כמו ה-7 באוקטובר לא היה להם הרבה מה לעשות, אין שום עניין להשמיץ לא גודלים מכך ולא נחשבים יותר מזה שמשמיצים.
מאיר
6
התקשורת והאולפנים רק מחפשים לעשות פירוד ורעש, ואסור להקשיב להם. מי שיושב ולומד מגן על הדור כולו, והנציגים צריכים לעמוד חזק בלי לפחד מאף אחד.
שרון
5
חוק המעונות זה כסף של משפחות צעירות, ואסור להפוך אותו לבן ערובה של חוק הגיוס. הפוליטיקאים חייבים להבין שיש פה אנשים אמיתיים שקורסים תחת הנטל.
יוסף
4
כשרואים את כל המלחמות האלה בין סמוטריץ' לחרדים זה פשוט כואב הלב. במקום לחפש איפה לריב, שישבו ביחד ויחשבו איך מסדרים את המעונות לאימהות.
שלמה
3
רציתי להצביע למפלגות אחרות הפעם בגלל האכזבה מש"ס אבל השרים של הסרוגים פשוט דורכים על האימהות שלנו עם המעונות בסוף אין מה לעשות עם כל ההאכזבה רק הספרדים דואגים לספרדים ברגע האמת וצריך לחזור הביתה
חרדי ספרדי
2
צריך קצת שקט, הצעקות באולפנים לא יעזרו לאף אברך לסגור את החודש. המנהיגים צריכים לשבת ביחד ולפתור את זה בלי כל השנאה שמראים בתקשורת.
בצלאל
1
צריך להבין את המשמעות העמוקה של לימוד התורה, שזה מה שהחזיק את עם ישראל בכל הגלויות. יחד עם זאת, הכל צריך להיעשות בדרכי נועם ולא במאבקים שיוצרים שנאה מיותרת בין אחים.
צבי

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