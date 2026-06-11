חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא', עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי ואיש התקשורת אבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן לסיכום שבוע שהיה סוער במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית.

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בפתח התוכנית התייחסו חברי הפאנל לחוק יסוד לימוד תורה שאושר השבוע בקריאה טרומית, תוך התחייבות להסיר את ההשואה בין לומד תורה למשרת בצה"ל. השאלה המרכזית שעלתה: האם החוק אכן יעבור גם בקריאה שניה ושלישית, והאם הוא באמת יביא את הפתרון להסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

חברי הפאנל עסקו בשאלה המשפטית המרכזית: עד כמה חוק יסוד לימוד תורה יעמוד במבחן בית המשפט העליון. הדיון התמקד בניסוח החוק ובשאלה האם הסרת ההשואה בין לומדי תורה לחיילים תספיק כדי לעבור את המחסום המשפטי.

נושא מרכזי נוסף שעלה בדיון היה הפגנות הפלג הירושלמי והחסימות ברחבי הארץ. השאלה שהעסיקה את חברי הפאנל: האם אכן 'הפלג' מצליח באמצעות ההפגנות להפחית את מעצרי תלמידי הישיבות, או שמא המחיר הציבורי גבוה מדי.

כידוע, השבוע יצאו אלפי אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית למחאות ענק במספר מוקדים מרכזיים בגוש דן, בעקבות החלטת המשטרה להסגיר 17 תלמידי ישיבות שנעצרו בהפגנות מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, אל הכלא הצבאי.

חברי הפאנל בחנו את הטענה שהחשש של המשטרה ממהומות ברחבי הארץ הוא שהביא לשינוי המדיניות. השאלה שעלתה: מי משלם את המחיר הציבורי של חציית הקווים האדומים בהפגנות, ומה ההשלכות ארוכות הטווח על הציבור החרדי.

בהמשך דנו חברי הפאנל במאבק שהתפתח השבוע בין הסיעות החרדיות לשר בצלאל סמוטריץ' סביב חוקי יסוד לימוד תורה והמעונות. הדיון התמקד בשאלה האם הסיעות החרדיות באמת מקדמות את האינטרסים של הציבור או שמא מדובר בתרגילים תקשורתיים.