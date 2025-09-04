כיכר השבת
עדות חריגה מעזה | צפו

אב שכול ברצועה נגד חמאס: "שרפתם את ליבנו – אללה ישרוף את שלכם"

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם עדות של מנהל בית ספר לשעבר בעזה, שסיפר כי בנו נרצח בידי חמאס. בסרטון נשמע האב מותח ביקורת חריפה על הנהגת הארגון: "חמאס גנב את כספנו, הפקיר את ילדינו ורמס את כבודנו" (ביטחון)

2תגובות
מחאה ברצועת עזה (צילום: מתפ"ש צה"ל)

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (ה׳) בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק", תיעוד נדיר של מנהל בית ספר לשעבר ב המטיח האשמות קשות כלפי חמאס.

בסרטון נשמע סעד אל־מסחאל, מנהל בית ספר לשעבר, מספר כי בנו נרצח בחודשים האחרונים בידי פעילי הארגון, במסגרת התקרית בה חמאס תקף ורצח עובדים במתחמי חלוקת הסיוע בחאן יונס.

נהרג בעזה (צילום: מתפ"ש צה"ל)

אל־מסחאל פונה ישירות אל הנהגת חמאס: "כספינו נשדד – ישרוף האל את הלבבות של האימהות והאבות שלכם, כפי ששרפתם את שלנו." הוא האשים את חמאס בהפקרת תושבי הרצועה, פגיעה בכבודם וגניבת משאביהם, תוך התנהלות שאינה עומדת בערכי האסלאם.

אלוף עליאן פנה בעקבות פרסום הסרטון לתושבי הרצועה במסר חריף: "חמאס הוא אויבכם. הוא גוזל את משאביכם, מפיץ שקרים ורומס את זכויותיכם. הוא משתמש בכם כמגן אנושי ומחריב את עזה מבפנים. עדות זו חושפת שוב את פניו האמיתיות של ארגון טרור, שאינו מהסס לפגוע בילדיכם."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חזק תפרסמו בכל העולם
רחל
1
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר