מחאה ברצועת עזה ( צילום: מתפ"ש צה"ל )

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (ה׳) בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק", תיעוד נדיר של מנהל בית ספר לשעבר ברצועת עזה המטיח האשמות קשות כלפי חמאס. בסרטון נשמע סעד אל־מסחאל, מנהל בית ספר לשעבר, מספר כי בנו נרצח בחודשים האחרונים בידי פעילי הארגון, במסגרת התקרית בה חמאס תקף ורצח עובדים במתחמי חלוקת הסיוע בחאן יונס.

נהרג בעזה ( צילום: מתפ"ש צה"ל )

אל־מסחאל פונה ישירות אל הנהגת חמאס: "כספינו נשדד – ישרוף האל את הלבבות של האימהות והאבות שלכם, כפי ששרפתם את שלנו." הוא האשים את חמאס בהפקרת תושבי הרצועה, פגיעה בכבודם וגניבת משאביהם, תוך התנהלות שאינה עומדת בערכי האסלאם.

אלוף עליאן פנה בעקבות פרסום הסרטון לתושבי הרצועה במסר חריף: "חמאס הוא אויבכם. הוא גוזל את משאביכם, מפיץ שקרים ורומס את זכויותיכם. הוא משתמש בכם כמגן אנושי ומחריב את עזה מבפנים. עדות זו חושפת שוב את פניו האמיתיות של ארגון טרור, שאינו מהסס לפגוע בילדיכם."