בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום 13 שנות מאסר בפועל על תושב בנימין, אשר הורשע בהריגה בנסיבות של מעשה טרור של עאישה ראבי ז"ל. לצד עונש המאסר הממושך, הרשיע הרכב השופטים את הנאשם בשורה של עבירות חמורות נוספות, ובהן יידוי אבן לעבר כלי תחבורה וחבלה במזיד ברכב, כאשר כל העבירות הוכרו ככזו שבוצעו בנסיבות של מעשה טרור מובהק. בנוסף לרכיב המאסר, השית בית המשפט על הנאשם את תשלום הפיצוי הכספי המירבי הקבוע בחוק עבור משפחת המנוחה, בסך של 258 אלף שקלים. פסיקה זו מגיעה בתום הליך הוכחות ממושך, סבוך ומעמיק שנוהל בבית המשפט על ידי עורך הדין רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), ובסיומו אימץ בית המשפט את עמדת התביעה במלואה והרשיע את הנאשם בכל סעיפי האישום שיוחסו לו מלכתחילה בכתב האישום.

האירוע הטראגי והקשה התרחש בשנת 2018. על פי המסכת העובדתית המפורטת שהוצגה על ידי הפרקליטות ושאומצה על ידי בית המשפט, הנאשם – שהיה בן 16 בלבד בעת ביצוע המעשים – יצא יחד עם מספר מעורבים נוספים לנקודת תצפית אסטרטגית המשקיפה לעבר ציר התנועה בכביש 60. מטרת היציאה לשטח הייתה זיהוי ופגיעה ממוקדת בנוסעי כלי רכב ממוצא ערבי, וזאת מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. באותן דקות ממש נסע על הכביש רכב משפחתי תמים, שבו שהו עאישה ראבי ז”ל, בעלה ובתם הקטנה, שהיו בדרכם לביתם.

לאחר שהנאשם תצפת על הציר וזיהה כי מדובר ברכב בעל לוחית זיהוי פלסטינית, הוא נטל סלע מסיבי במשקל כבד של כ-2 ק”ג והשליך אותו בעוצמה רבה לעבר המכונית החולפת. הסלע הענקי חדר דרך שמשת הרכב הקדמית, נפץ אותה ופגע באופן ישיר ובעוצמה קטלנית בראשה של עאישה ראבי ז"ל. הפציעה הקשה שנגרמה לה מהמכה הישירה לא הותירה לה סיכוי, ובהמשך זמן קצר לאחר מכן נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותה בבית החולים, באירוע שזעזע את האזור כולו.

בעקבות מתן גזר הדין, פרסמה פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) התייחסות רשמית המבהירה את חשיבות ההכרעה הדינית. מהפרקליטות נמסר כי בית המשפט העביר היום מסר חד, נחרץ וברור, אשר משקף נאמנה את חומרת מעשיו של הנאשם ואת התוצאה הקשה והטראגית של האירוע, שבמהלכו נגדעו חייה של עאישה ראבי ז"ל בצורה אכזרית. בפרקליטות הדגישו כי מדובר במעשה טרור מובהק שבוצע ממניע לאומני כלפי אזרחית פלסטינית שנסעה לתומה עם משפחתה, וכי אין להקל ראש בחומרת התופעה ובסכנה הטמונה בה.

עוד ציינו נציגי הפרקליטות כי על אף העובדה שהנאשם היה קטין בעת ביצוע המעשים, הרי שבשל עוצמת הקטילניות, חומרת המעשה והתוצאה ההרסנית, עתרה הפרקליטות לאורך כל הדרך בפני בית המשפט להטלת עונש מאסר ממושך ומשמעותי מאחורי סורג ובריח. עמדה מחמירה זו התקבלה בסופו של דבר על ידי השופטים. בפרקליטות סיכמו כי גזר הדין שניתן מבטא את החומרה והסכנה הנקשרות במעשי טרור לאומניים מסוג זה. במקביל, במשרד המשפטים תזכרו כי בשל גילו של הנאשם בעת האירוע חל איסור פרסום מוחלט על כל פרט שיש בו כדי להביא לזיהויו, וכי גזר הדין המלא והמפורט טרם הותר לפרסום לציבור.