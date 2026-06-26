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הקטטה החריגה

ערד: 4 חשודים נעצרו בעקבות האלימות הקשה נגד חסידי גור בעיר

יומיים אחרי האלימות הקשה נגד חסידי גור בעיר ערד, בניסיון של חלק מהתושבים למנוע את יציאת הרכבים למחאה הגדולה ביום רביעי, מעדכנת המשטרה על מעצרם של כמה מעורבים (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת ערד עצרו היום ארבעה חשודים, תושבי העיר, בחשד למעורבות בקטטה אלימה שפרצה ביום רביעי בשכונה בעיר. החשודים הועברו לחקירה בתחנת , כך נמסר מדוברות המשטרה.

על פי הנמסר, האירוע התרחש ביום רביעי בשעות אחר הצהריים, כאשר התקבל דיווח על קטטה בשכונה בעיר ערד. עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי תחנת ערד למקום, פעלו במהירות להשלטת הסדר, ופתחו בחקירה מיידית לבירור נסיבות האירוע ולאיתור חשודים מעורבים.

כידוע, האירוע מגיע על רקע המתיחות הגוברת בעיר ערד בימים האחרונים, כאשר פרצו עימותים אלימים בין קבוצות שונות בעיר. הקטטה שפרצה ביום רביעי הצריכה התערבות מיידית של כוחות ביטחון רבים.

הרקע לעימותים: ניסיון של תושבים חילוניים בעיר לחסום את רכבי החסידים שהתכוונו להצטרף לשיירה לכיוון כלא 10.

החקירה המשטרתית מתמקדת בבירור נסיבות האירוע המדויקות ובזיהוי כל המעורבים בקטטה. שוטרי התחנה פועלים לאיסוף עדויות וממצאים נוספים שיסייעו בהבהרת התמונה המלאה של האירוע.

(צילום: דוברות המשטרה)

ארבעת החשודים שנעצרו נחקרים בימים אלה בתחנת המשטרה בחשד למעורבות בתקיפה. המשטרה תמשיך לפעול לאיתור חשודים נוספים ככל שיידרש, במטרה להביא את כל המעורבים בקטטה לדין.

משטרהחסידות גורערדעימותיםמחאת הרכבים

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