אחרי הקטטה החריגה והסוערת: הקריאה של רב קהילת חסידי גור בערד

רבה של קהילת חסידות גור בערד הדרומית, הרב מרדכי חיים וולקוביץ, קורא היום (חמישי), במכתב שפרסם לקהל החסידים בעיר - להרגיע את הרוחות. הרקע: הקטטה האלימה והחריגה שפרצה אתמול בעיר, בין תושבים חילוניים לחסידים.
במכתב שפרסם לקהילתו כתב הרב וולקוביץ כי “בימים קשים אלו דעתי שבזמן כזה עלינו להישמר ביתר שאת שלא להיגרר אחר פרובוקציות, ואין להקהל במקום שיכול להגיע למריבות, וכן אין לענות למחרפים למיניהם”.
כמו כן הורה במכתבו כי בכל מקרה של "התנכלות או פגיעה, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה" - במטרה למצות את הדין עם התוקפים.
הרב הוסיף והורה לקהילת החסידים שלא לקבל "שמועות לא מוסמכות", אלא רק דברים ברורים שיינתנו על ידו, וקרא לציבור להרבות “בתפילה ובתחנונים, בתורה וביראת שמים, להרבות אהבת ישראל”.
הוא חתם את מכתבו במילים בכתב ידו, לפני חתימתו, "בברכה שיהיה שלום".
הקטטה ההמונית פרצה אתמול בשעות אחר הצהרים, במקביל לשיירות הרכבים בכל הארץ - בין קבוצת תושבים חילונים לבין חסידי גור המתגוררים בעיר.
האירוע, שהתרחש בסמוך למתחם מגורים בעיר, הצריך התערבות מיידית של כוחות ביטחון רבים. לפי דיווח של העיתונאי אלמוג בוקר, הרקע לעימותים היה ניסיון של תושבים חילוניים בעיר לחסום את רכבי החסידים שהתכוונו להצטרף לשיירה לכיוון כלא 10.
בתיעודים מהזירה, נראים עשרות משתתפים כשהם מתעמתים בצורה חריפה בלב השכונה ומחוצה לה. התיעודים מציגים חילופי דברים קשים, צעקות, ריצות ברחובות, וכן עימותים פיזיים ישירים הכוללים דחיפות הדדיות והשלכת חפצים.
המהומה התפשטה במהירות בין המבנים ובשטחים הציבוריים הסמוכים, כאשר עוברי אורח ותושבים מבוהלים, בהם נשים וילדים, נקלעו לתוך זירת העימות הסוערת.
חבר מועצת העיר ערד מחסידות גור יצחק גורדון מסר: "אני ער לדיווחים ולתמונות הקשות על העימותים בעיר. אנו שבים ומדגישים המחאות מתקיימות רק בדרכי נועם ושלום כפי שהורו לנו. אני קורא למשטרת ישראל לעצור במהירות את הפורעים שמתנכלים לקהילה ומנסים להתסיס את האווירה בעיר, אלו פירות ההסתה החמורה של ניסן בן חמו שקרא רק לפני יומיים לאינתפדה בעיר".
המשטרה מסרה כי עם קבלת הדיווחים הראשוניים על המהומה, הוזנקו לזירה כוחות משטרה מוגברים של המחוז הדרומי, יחד עם לוחמי משמר הגבול, אשר החלו לפעול באופן אקטיבי להשלטת הסדר הציבורי, פיזור ההתקהלויות ומניעת הידרדרות נוספת של אירועי האלימות במקום.
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