אחרי הקטטה החריגה והסוערת: הקריאה של רב קהילת חסידי גור בערד

רבה של קהילת חסידות גור בערד הדרומית, הרב מרדכי חיים וולקוביץ, קורא היום (חמישי), במכתב שפרסם לקהל החסידים בעיר - להרגיע את הרוחות. הרקע: הקטטה האלימה והחריגה שפרצה אתמול בעיר, בין תושבים חילוניים לחסידים.

במכתב שפרסם לקהילתו כתב הרב וולקוביץ כי “בימים קשים אלו דעתי שבזמן כזה עלינו להישמר ביתר שאת שלא להיגרר אחר פרובוקציות, ואין להקהל במקום שיכול להגיע למריבות, וכן אין לענות למחרפים למיניהם”.

כמו כן הורה במכתבו כי בכל מקרה של "התנכלות או פגיעה, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה" - במטרה למצות את הדין עם התוקפים.

הרב הוסיף והורה לקהילת החסידים שלא לקבל "שמועות לא מוסמכות", אלא רק דברים ברורים שיינתנו על ידו, וקרא לציבור להרבות “בתפילה ובתחנונים, בתורה וביראת שמים, להרבות אהבת ישראל”.

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הוא חתם את מכתבו במילים בכתב ידו, לפני חתימתו, "בברכה שיהיה שלום".