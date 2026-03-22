כיכר השבת
"הגדולה בת שמונה" | מטלטל

נס גדול בערד: אישה חרדית עם חמישה ילדים, יצאה ברגע האחרון מהחדר שנהרס כליל

בזירת הנפילה הקשה בערד, בחסדי שמיים לא היו הרוגים, אך היו 116 נפגעים שפונו לבתי החולים. תושב המקום סיפר ל'כיכר השבת', את הנס הגדול שהיה לאישה חב"דניקית עם חמישה ילדים, כשהגדולה בת שמונה (חדשות חרדים)

7תגובות
החדר שנהרס כליל (צילום: פנינה אלדין)

בעיר ערד הבניינים ישנים וברובם אין ממ"ד, אלא יש מקלט ציבורי ולא תמיד כולם מקפידים לרדת למרחב המוגן בשל הקושי הרב.

הבוקר (ראשון) מתפרסם, כי משפחה השייכת ל, ניצלה בנס גדול בנפילה ישירה, בעקבות שמירת ההנחיות.

תושב ערד מספר ל'כיכר השבת': "באחד הבניינים שנפגעו, מתגוררת אישה חב"דניקית עם חמישה ילדים, השוהה אצל הוריה, בשל כך שבעלה במילואים".

"אותה אישה", מספר התושב, "מתגוררת אצל הוריה בחדר אחד עם חמשת ילדיה, כאשר הילדה הגדולה בת שמונה בלבד".

"במוצאי שבת", ממשיך לספר התושב את גודל הנס: "החליט הבעל לקפוץ מהמילואים לביקור בבית המשפחה, הבעל הגיע דקות ספורות לפני שהחלה האזעקה בעיר, והתכנון שלו היה לקפות לשעה בלבד".

לדברי אותו תושב: "הבעל שהגיע כאמור רק לשעה, הגיע בזמן האזעקה והוא סייע לאשתו וחמשת ילדיו לרדת למרחב מוגן ובכך ניצלו חייהם, שכן החדר בו הם מתגוררים, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת, נהרס כליל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
הפגיעה הקשה בשכונה החרדית, מחייבת חשבון נפש על מה עשה ה' ככה דוקא לשכונה החרדית בעיר החילונית
אפשטיין חרדק
4
כי לא כלו רחמיך המרחם
חסדי השם
3
הרבי מלובביץ וה' שמרו אליהם!! תודה ה' על הנס!
חסוי
עדכון קודם כול השם יתברך שמר עליהם ואחר כך מי שאתה רוצה
אין עוד מלבדו
2
אולי זה בעיקר כי בעלה התעקש לעושת השתדלות. ההיתי באירוע חרדי, אך אחד לא נכנס לממד. עשרות ילדים קטנים עמדו בחצר האולם וצפו ביירוטים וההורים מסתכלים מהצד. ההיתי היחידה שנכנסה לאזור מוגן וקבלתי הערות עוקצניות ולעגניות.
אא
אכן זה תופעה מוכרת בציבור , אני גם בתפילה יצאתי לממ"ד ולא הפסיקו אברכים למדנים לצחוק עלי. ... האנטי מדינה אצלם והניתוק גם שחייהם בסכנה פשוט הזוי
מנחם גולדשטיין
1
שומר ישראל לא ינום ולא ישן השם יתברך שומר על תינוקות של בית רבן וגם דואג לאחר מכן לבית חדש בע"ה פינו בינוי לפי התוכנית
אין עוד מלבדו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר