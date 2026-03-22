בעיר ערד הבניינים ישנים וברובם אין ממ"ד, אלא יש מקלט ציבורי ולא תמיד כולם מקפידים לרדת למרחב המוגן בשל הקושי הרב.

הבוקר (ראשון) מתפרסם, כי משפחה השייכת לחסידות חב"ד, ניצלה בנס גדול בנפילה ישירה, בעקבות שמירת ההנחיות.

תושב ערד מספר ל'כיכר השבת': "באחד הבניינים שנפגעו, מתגוררת אישה חב"דניקית עם חמישה ילדים, השוהה אצל הוריה, בשל כך שבעלה במילואים".

"אותה אישה", מספר התושב, "מתגוררת אצל הוריה בחדר אחד עם חמשת ילדיה, כאשר הילדה הגדולה בת שמונה בלבד".

"במוצאי שבת", ממשיך לספר התושב את גודל הנס: "החליט הבעל לקפוץ מהמילואים לביקור בבית המשפחה, הבעל הגיע דקות ספורות לפני שהחלה האזעקה בעיר, והתכנון שלו היה לקפות לשעה בלבד".

לדברי אותו תושב: "הבעל שהגיע כאמור רק לשעה, הגיע בזמן האזעקה והוא סייע לאשתו וחמשת ילדיו לרדת למרחב מוגן ובכך ניצלו חייהם, שכן החדר בו הם מתגוררים, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת, נהרס כליל".