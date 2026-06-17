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אטיאס ואזולאי נפגשו עם מזכיר הממשלה | החקיקה שתעצור את  המעצרים תקודם כבר בשבוע הבא

השר לשעבר אטיאס וח"כ אזולאי נפגשו עם מזכיר הממשלה במטרה לגבש את המתווה שימנע את מעצר לומדי התורה | הוסכם כי התוכנית של דרעי הכוללת פיצול חוק הגיוס והעברת הוראת שעה לשנה שתשאיר את הסנקציות הכלכליות אך תעצור את המעצרים תקודם כבר בשבוע הבא |ראש הממשלה נתניהו הבטיח כי לחקיקה יהיה רוב בקואליציה כבר בימים הקרובים | ועדת חוץ וביטחון צפויה להתכנס בשבוע הבא • כל הפרטים (חדשות חרדים)

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אריה דרעי בביקור בכלא 10

השר לשעבר אריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי מש"ס נפגשו ביממה האחרונה עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס, במטרה לקדם את החקיקה שתוביל לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות, כך נודע ל'כיכר השבת'.

השניים הגיעו לפגישה עם פוקס בכדי להגיע למתווה חוק מוסכם שיאפשר להפסיק את ההליכים הפליליים נגד לומדי התורה. בתום הפגישה הוסכם כי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ייכנס את הוועדה בשבוע הבא במטרה לקדם את החקיקה.

לדברי בכירים בקואליציה, ראש הממשלה התחייב כי לחקיקה שתעצור את המעצרים יהיה רוב בקואליציה והחוק יעבור בימים הקרובים. עם זאת, יצוין כי לא ברור האם נתניהו יעמוד בהבטחתו, שכן גם לחוק המעונות הוא התחייב שיהיה רוב ולבסוף הקפיא אותו.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', יו"ר ש"ס מוביל בשבועות האחרונים מהלך דרמטי לעצירת המעצרים באמצעות פיצול והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה.

דרעי מבקש לפצל את חוק הגיוס שקודם בוועדת חוץ וביטחון ולהעביר בהוראת שעה לשנה אחת בלבד את 'הוראות המעבר' בחוק, הוראות שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך מאידך יוביל להפסקת המעצרים.

לפי הצעת ש"ס, בהוראת שעה יקפיאו את ההליכים הפלילים על לומדי התורה, שנקלעו לסיטואציה בה הם הפכו ל"עבריינים", בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמדם ומתוך מצב אובייקטיבי שלא ניתן להעביר חוק גיוס - כל חוק - בשנה הקרובה עד לאחר הבחירות שתקום ממשלה חדשה ותכריע איזה מתווה להעביר.

את הוראת השעה מבקש דרעי להעביר באמצעות פיצול חוק הגיוס, כך שיהיה ניתן להעביר את החוק מיד בקריאה שניה ושלישית ולא לפתוח בהליך חקיקה חדש וארוך.

בנימין נתניהואריה דרעיגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

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2
הייתי מצפה שאריה דרעי יפתח שאגת אריה מול הכלא שנמצאים שם אסירי עולם התורה וכולנו נגיע לשם.. יהיה שמח!!
לודאי
1
הכתם הגדול שלו - ידעת שיש אפשרות בחוק למנוע מעצרים וחיכית חודשים שלמים ❓❓
משה

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