אזולאי מתפוצץ בוועדה - צילום: ערוץ כנסת אזולאי מתפוצץ בוועדה | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 0:53

סערה חריגה פרצה היום (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר ח"כ ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, התפרץ בחריפות נגד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, במהלך דיון על חוק המעונות. "אל תחלק לי ציונים. אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!", זעק אזולאי לעבר לימון.

המתיחות הגיעה לשיאה כאשר אזולאי האשים את לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מאחורי הקלעים. "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה", טען יו"ר הסיעה. "העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש". הרקע להתפרצות הוא עמדתו התקיפה של לימון נגד חוק המעונות שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס לצה"ל. המשנה ליועמ"שית הציג בדיון התנגדות נחרצת להצעת החוק, תוך שהוא מזהיר מפני השלכותיה. כידוע, הצעת החוק שיזם ח"כ משה גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, אושרה בשבוע שעבר בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. החוק מבקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. שר המפטים יריב לוין מכיר ביצחק עמית כנשיא העליון? כל הפרטים מהדרמה קובי אטינגר | 14:35 מירון תקפה את הח"כים החרדים בוועדה חנני ברייטקופף | 14:29 היועמ"שית נטשה דיון אחר לאחר התקפה במקביל לדיון בוועדת הכספים, התרחשה סצנה דומה בוועדת הכנסת. במהלך דיון שעסק בבקשת ח"כ טלי גוטליב להעניק לה חסינות מפני העמדה לדין, התפרצו חברי כנסת מש"ס לעבר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ודרשו ממנה להפסיק "לרדוף את עולם התורה". ח"כ יוסי טייב הטיח ביועצת: "במי היא פגעה? במי? בילדים חרדים", וח"כ משה אבוטבול הוסיף: "היועמ"שת המטורללת רודפת את עולם התורה, היא רודפת את עולם התורה! זה לא יעבור בשתיקה, היא רודפת אחרי תינוקות, היא רודפת אחרי בחורי ישיבות, היא מבעירה את כל המדינה".

ח"כ ינון אזולאי ( צילום: פלאש 90 )

בשלב זה, היועצת שלא הגיבה למתקפה נגדה, קמה ועזבה את אולם הוועדה. ח"כ אבוטבול המשיך לזעוק לעברה: "היא לא תקבל זכות דיבור". היועצת חזרה רק לאחר שהרוחות בוועדה נרגעו.

בוועדת הכספים פרצה מהומה כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את חברי הקואליציה על תמיכתם בחוק. ח"כ משה גפני, יו"ר 'דגל התורה', נכנס לדיון והטיח לעבר גיל לימון: "עברת להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!".

מתקפה רחבה על היועמ"שית

ההתפרצויות של היום מצטרפות לשורה של מתקפות חריפות של חברי כנסת חרדים על משרד היועץ המשפטי לממשלה בשבועות האחרונים. ח"כ אזולאי עצמו פרסם לאחרונה פוסט חריף בו האשים את היועצת המשפטית ואת חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, בכך ש"משפחות המחבלים מודים להם" על שלילת הזכאות להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" מלומדי התורה.

"משפחות המחבלים מודים ביום הזה ליועמ"שית, לחברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז, אופיר סופר ולשרן השכל", כתב אזולאי. "בזכותם הם יקבלו 'דירה בהנחה', אבל לומדי התורה לא".

יצוין כי המשנה ליועמ"שית, עו"ד גיל לימון, שיגר בימים האחרונים מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים, בו דחה את סירובו של המשרד לקדם תיקון תקנות שיאפשר שלילת הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים שהבעל אינו משרת בצבא. במכתבו הבהיר לימון כי עמדת משרד הפנים "אינה עומדת בהוראות בית המשפט העליון".

ילדים במעון ( צילום: באדיבות המצלם )

הסערה בוועדות הכנסת משקפת את המתיחות הגוברת בין הממסד המשפטי לבין הציבור החרדי, על רקע סדרת צעדים שנתפסים בעולם התורה כרדיפה שיטתית. חברי הכנסת החרדים מבהירים כי לא יעמדו בשתיקה מול מה שהם מכנים "מתקפה על עולם התורה", ומבטיחים להמשיך ולהילחם בכל הכלים העומדים לרשותם.