אין בית יהודי בעולם שבו השם "בבא סאלי" אינו מעורר חיל ורעדה, כיסופים ותקווה לישועה. עשרות שנים לאחר הסתלקותו של רבן ומאורן של ישראל, סידנא רבי ישראל אבוחצירא זיע"א, סיפורי המופתים, הברכות שקרעו גזירות והשפע שירד לעולם דרך ידיו הטהורות – ממשיכים להאיר את מסורת ישראל.

כעת, במהלך חסר תקדים שמרעיש את חצרות הקודש, מועמד לזכייה אחד החפצים המקודשים, האישיים והסגוליים ביותר שהיו בשימושו התדיר של הצדיק: גביע הקידוש המקורי של הבבא סאלי זצוק"ל.

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הגביע שראה דמעות, תפילות ונסים גלויים

לא מדובר בחפץ אמנות או בפריט אספנות שגרתי, אלא בכלי קודש שהיה בידיו הטהורות של מופת הדור. מעל גביע זה לחש הצדיק את מילות הקידוש בלילות שבת ובימים טובים, בו נמזגו יינות הקודש, וממנו הושפעו רבבות ברכות לפרנסה, רפואה, זרע של קיימא והצלה מכל צרה.

הגביע מוענק ומאושר באופן ישיר על ידי בנו וממשיך דרכו, כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא (בבא ברוך), שמפקיד את הפריט המרטיט הזה לטובת חיזוק והחזקת מוסדות התורה והחסד של בבא סאלי.

הבטחת הבבא ברוך: "קנה את עולמו בעולם הזה ובעולם הבא"

דבריו המרגשים של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא על גודל המשמעות של החזקת הגביע הזה בבית, היכו גלים:

"מי שיזכה לקבל את הגביע הזה – קנה את עולמו בעולם הזה ובעולם הבא!"

האדמו"ר הדגיש כי הגביע נושא עמו סגולה מיוחדת לשפע, שלום בית, שמירה והצלחה. יתרה מזאת, הוסיף האדמו"ר ברכה מפורשת השמורה לכל מי שנוטל חלק ביוזמה: "כל מי שישתתף בהגרלה, גם אם לא יזכה בפרס – יזכה אף הוא לקבל שפע של ברכות".

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הגרלה סגורה: סיכויי זכייה גבוהים במיוחד

בניגוד להגרלות ענק המוניות שבהן משתתפים מאות אלפי אנשים וסיכויי הזכייה אפסיים, כאן הוחלט על מתכונת אקסקלוסיבית וסגורה:

רק 3,000 כרטיסים זמינים להגרלה כולה!

סיכויי זכייה ריאליים וגבוהים ביותר לזכות בחפץ קודש שאין לו מחיר.

השתתפות במצוות החזקת מוסדות הקודש של הצדיק.

עקב המספר המצומצם של הכרטיסים וההתרגשות הגדולה בארץ ובעולם, הכרטיסים הולכים ואוזלים במהירות שיא.

חבילות השתתפות מיוחדות

לרגל הקמפיין הוקמו חבילות מיוחדות המאפשרות להגדיל משמעותית את סיכויי הזכייה: