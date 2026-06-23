ל'כיכר השבת' נודע כי בשעה זו מתקיימת פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. מטרת הפגישה: להבהיר לראש הממשלה כי ללא קידום מיידי של חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים - הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

הפגישה מתקיימה לאחר שדרעי וגפני החליטו שלא להשתתף בישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה להיום, מה שהוביל לביטולה. ההחלטה על הפגישה המצומצמת עם נתניהו נועדה לברר שאלה מרכזית אחת: האם יש רוב בקואליציה להעברת החקיקה החרדית.

"אשיג רוב או שנפזר את הכנסת"

במהלך הפגישה צפויים דרעי וגפני להציג בפני ראש הממשלה דרישה ברורה: קידום מהיר ומיידי של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי - חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לצד התחייבות מפורשת של נתניהו שיושג רוב להעברתם במליאת הכנסת.

כידוע, בשבוע שעבר התחייב נתניהו בפגישה מול דרעי כי שני החוקים יעברו בקריאה שניה ושלישית עוד בכנסת הנוכחית, וכי הוא אישית ישיג את הרוב הדרוש. אולם בפועל, הקואליציה מעכבת את החקיקה, מה שהוביל לתסכול עמוק בסיעות החרדיות.

אולטימטום: אין רוב - יש בחירות

במידה וראש הממשלה יטען בפגישה כי אין לו רוב להעברת החקיקה החרדית, צפויים דרעי וגפני לדרוש את פיזור הכנסת באופן מיידי. עד לפיזור, הבהירו השניים, לא תקודם כל חקיקה אחרת של הקואליציה - מהלך שמשמעותו שיתוק מוחלט של הפעילות החקיקתית.

"הודענו ליו"ר הקואליציה, כי כל עוד החוק להפסקת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה לא יקודמו - לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית", הצהיר דרעי בישיבת הסיעה. גפני, מצדו, הבהיר בוועדת הכנסת: "אני שבע מהבטחות בקדנציה הזאת, שיקרו לי. אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת".