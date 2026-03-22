שינוי של הרגע האחרון: מחר לא יתקיימו לימודים בבתי הספר

על רקע המצב הביטחוני המתמשך, פרסם הערב (מוצאי שבת) משרד החינוך הנחיות מעודכנות המבקשות לשמור על רציפות לימודית לצד שמירה מקסימלית על ביטחון התלמידים והצוותים החינוכיים. ההחלטות נתקבלו בתיאום עם פיקוד העורף ובהתאם להערכות המצב השוטפות.

כידוע, המצב הביטחוני הנוכחי מחייב התאמות מיוחדות במערכת החינוך, תוך שמירה על איזון עדין בין הצורך בהמשך הלמידה לבין דאגה לשלומם של התלמידים והצוותים. משרד החינוך פועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון להבטחת המתווה המתאים ביותר.

מחר: למידה מרחוק בלבד

על פי ההנחיות שפורסמו, ביום שני הקרוב לא יתקיימו לימודים פרונטליים בכל רחבי הארץ. במקום זאת, המוסדות יעברו למתכונת של למידה מקוונת ומרחוק, כולל מסגרות החינוך המיוחד. צוותי ההוראה יעבירו את פירוט שעות המפגשים והקישורים לשיעורים ישירות להורים ולתלמידים.

עם זאת, נקבעו החרגות מיוחדות למספר מסגרות: פעילויות לנוער בסיכון, התנדבויות בני נוער, בחינות מעשיות בקבוצות קטנות ומרכזים חינוכיים בבתי חולים ימשיכו לפעול כסדרם, בכפוף להנחיות המרחביות של פיקוד העורף. כמו כן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט כי הורים לילדים מתחת לגיל 14 יוכלו לצאת לחופשה ללא תשלום.

חופשת הפסח: חינוך מיוחד ימשיך לפעול

ביום שלישי הקרוב תצא מערכת החינוך הרשמית לחופשת חג הפסח. לאחר הערכת מצב מעמיקה, הוחלט כי למרות החופשה, מסגרות החינוך המיוחד ימשיכו לפעול כסדרן, בכפוף למגבלות פיקוד העורף. החלטה זו נועדה להקל על משפחות הילדים עם צרכים מיוחדים ולאפשר המשך טיפול והתפתחות.

בנוסף, תתאפשר פעילות הפגתית ובלתי פורמלית בהתאם לחלוקת אזורי ההנחיה והתגוננות האוכלוסייה. במקביל, משרד החינוך ממשיך להיערך לתרחישים שונים לשבוע שלאחר הפסח, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.