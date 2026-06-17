אירוע לא פשוט אירע אמש, יום שלישי שעון מקומי, בלב שכונת קראון הייטס שבברוקלין, ניו יורק, כאשר בחור ישיבה שרכב על קורקינט חשמלי פגע בעוצמה בהולכת רגל, הפיל אותה אל המדרכה וגרם לפציעתה.

לפי הדיווח באתר COLive, כוחות חירום והצלה מקומיים שהוזעקו למקום העניקו לאישה טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים 'קינגס קאונטי' שברובע ברוקלין, כשהיא סובלת מחבלות ועל פי הדיווחים אינה מסוגלת להניע את ברכה בעקבות עוצמת הפגיעה.

בני משפחתה של הנפגעת ציינו לאחר האירוע כי רוכב הקורקינט, הבחור הצעיר, גילה אחריות, לא נמלט מהזירה ונשאר לצד הנפגעת עד הגעתם של כוחות הרפואה וההצלה שהעבירו אותה המשך טיפול.

האירוע הזה אינו מקרה מבודד, אלא חוליה נוספת בשרשרת תאונות מדאיגה שהפכה לאחרונה לשיחת היום בשכונה היהודית התוססת. קראון הייטס, המרכז העולמי של חסידות חב"ד, מתאפיינת בתנועה ערה מאוד של הולכי רגל, משפחות ברוכות ילדים, עגלות תינוקות וקשישים הפוקדים את מוסדות הקהילה והקניות ברחובות המרכזיים כמו שדרת קינגסטון ורחוב איסטרן פארקווי. בשנים האחרונות, עם כניסתם המאסיבית של הקורקינטים והאופניים החשמליים ככלי תחבורה זמין, זול ופופולרי בקרב בני הנוער ובחורי הישיבות המקומיים, המדרכות הפכו לשדה קרב של ממש, והתסכול בקרב התושבים הולך וגובר לנוכח מה שהם מכנים רכיבה פרועה וחוסר התחשבות בעוברי האורח.

בעקבות התאונה האחרונה, התעורר מחדש גל של מחאה ודאגה בקרב תושבים בשכונה ואישי ציבור מקומיים, אשר קוראים כעת לנקוט ביד קשה ודנים באופן אקטיבי באפשרות להטיל הגבלות מחמירות על השימוש בכלים הממונעים הללו ברחובות הקהילתיים.

מודעות ואזהרות דחופות שהופצו בשכונה פנו ישירות אל בחורי הישיבות ואל הרוכבים האחרים, והבהירו להם כי למעשים שלהם על הכביש ועל המדרכה יש השלכות ממשיות וכואבות בעולם האמיתי. באזהרות אלו הודגש כי להולכי הרגל קיימת תמיד זכות הקדימה המלאה, וכי על הרוכבים חלה חובה מוסרית ובטיחותית להאט משמעותית את מהירות הנסיעה בקרבת אנשים, לחבוש קסדות מגן, לשמור על ערנות מוחלטת ולהשתמש אך ורק בנתיבי האופניים הייעודיים הקיימים בעיר, תוך הימנעות מוחלטת מרכיבה מסוכנת על גבי המדרכות המיועדות להולכי רגל בלבד.