סערה תוססת מסעירה כבר תקופה ארוכה את הקהילה היהודית והחרדית בבריטניה, בתיעוד מקומם מערב שבת האחרון נצפה אברך בחזות חרדית קורע ומחבל את תשתיות העירוב בשכונת סטמפורד היל המעטירה בלונדון. המעשה החמור מעורר זעם עצום בקרב התושבים, שכן החבלות המכוונות הללו נעשות כבר תקופה ארוכה רגע לפני כניסת השבת – ובכך מכשילות ביודעין אלפי משפחות, נשים והורים לילדים הנושאים חפצים ועגלות ומסתמכים על העירוב כדין.

סערת ה"עירוב" בלונדון סובבת מזה שנים בעיקר סביב השכונות החרדיות המובהקות בבירה, כאשר עצם שאלת הקמת עירוב בבריטניה מלווה במחלוקות הלכתיות עמוקות, יצריות וסוערות בתוך הקהילה, שלמרבה הצער גולשות לעיתים קרובות גם לאירועי ונדליזם קשים נגד תשתיות העירוב.

במשך עשרות שנים נמנעו מלהקים עירוב בשכונת סטמפורד היל המאוכלסת באלפי משפחות חרדיות וחסידיות. הסיבה המרכזית לכך הייתה ציות לדעתם של גדולי וחכמי הדורות הקודמים בלונדון, ובראשם הגאון בעל 'חשב האפוד' זצ"ל, אשר התנגדו נחרצות להקמת עירוב בעיר מטעמים הלכתיים שונים.

המפנה ההיסטורי התרחש בשנת תש"פ לאחר שנים ארוכות של דיונים מתוחים, ובעקבות פרוץ מגפת הקורונה והצורך החיוני שעלה מהשטח, חלה תפנית דרמטית: בית הדין המפורסם והנחשב "כדתיא" של התאחדות קהילות החרדים בלונדון, העניק אישור רשמי והקים לראשונה עירוב מהודר בשכונת סטמפורד היל.

אלא שהאישור של בית הדין לא הרגיע את הרוחות, אלא להיסטוריונים רבים הדליק את השטח מחדש. הקמת העירוב עוררה מחלוקת קשה, פנימית ומרה בחצרות החסידים. לצד הפצת עלונים ופשקווילים חריפים נגד המהלך, החלו להירשם גם אירועים חמורים בשטח.

קבוצות של חסידים קיצוניים, המסרבים להכיר בעירוב, החלו לפעול באופן אקטיבי וחבלו פעם אחר פעם בחוטי העירוב. הוונדליזם החוזר ונשנה הגיע לממדים כאלו שהכריחו את המשטרה המקומית בלונדון להתערב, לפתוח בחקירות פליליות רשמיות ולאבטח את האזורים הרגישים. התיעוד הנוכחי של האברך שמחבל בעירוב מדי ערב שבת, מהווה עליית מדרגה מדאיגה באותה התנכלות.

יצוין כי סטמפורד היל אינה השכונה היחידה שחוותה טלטלה סביב הנושא. גם באזור גולדרס גרין, פרצה בעבר סערה הלכתית אדירה ורחבת היקף סביב ניסיונות הקמת עירוב על ידי רבני "כדתיא". למרות ההתנגדויות העזות והקולות הלוחמניים, העירוב בגולדרס גרין הוקם לבסוף ופועל כסדרו.

עבור מי שמבקר בעיר, חשוב לדעת כי באזורים המרכזיים והתיירותיים של לונדון אין עירוב כלל. תשתיות העירוב קיימות ומתוחזקות אך ורק בשכונות המובהקות שבהן מתגורר הציבור החרדי, מה שהופך כל חבלה שכזו למכה ישירה וקשה בשגרת חייהם של אלפי שומרי שבת.

בקהילה היהודית בלונדון מקווים כי רשויות החוק והנהגת הקהילה ישימו יד על המכשיל הסדרתי, ויביאו לסיומו של מחזה האימים המקומם מדי ערב שבת.