"רדיפה אידיאולוגית"

גפני במתקפה חריפה על היועמ"שית: "הכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה"

יו"ר דגל התורה תקף בחריפות את היועמ"שית בהרב-מיארה על הכוונה למנוע סעיף 46 ממוסדות חרדיים • "רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית" | קריאה לרה"ם להדיח אותה מיידית (חדשות חרדים)

ח"כ משה גפני יצא לפני זמן קצר (רביעי) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בעקבות הדיווח מוקדם יותר היום, לפיו היא מתכוונת למנוע מתן סעיף 46 למוסדות ציבור חרדיים.

"אם אכן נכונים הפרסומים שבהרב-מיארה מתכוונת למנוע מתן סעיף 46 למוסדות ציבור חרדים, הרי שמדובר בהכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה והיהדות במדינת ישראל", מסר גפני בהודעה חריפה.

"רדיפה אידיאולוגית שיטתית"

גפני הבהיר כי לדעתו מדובר בצעד שחורג מהמישור המשפטי. "זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל מה שמייצג את זהותה היהודית של המדינה", טען.

לדבריו, "פעם אחר פעם היא מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה ובמוסדותיהם, באופן בלתי מתקבל על הדעת".

כזכור, על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, היועמ"שית קובעת בעמדה חדשה כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. לפי העמדה, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס.

קריאה לציבור ולרה"ם

גפני קרא לציבור החרדי שלא להיכנע. "אני קורא לציבור שלא להיכנע לתכתיבים פסולים ולא לקבל מציאות שבה פקידה משפטית מנהלת את המדינה ומכריעה נגד ערכיה הבסיסיים", הדגיש.

יו"ר דגל התורה הפנה ביקורת חריפה גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "לא ייתכן שמהלך חמור כזה יעבור בשתיקה. אני לא מבין כיצד רה"ם נתניהו ממשיך להשאיר אותה בתפקידה, זהו מחדל חמור ואני קורא לו לשים סוף למצב הזה באופן מיידי", אמר.

גפני סיכם את דבריו בקביעה חדה: "לא ייתכן שמדינת ישראל תובל על ידי מי שפועלת בעקביות נגד היהדות ונגד אזרחיה שומרי התורה".

יצוין כי המהלך של היועמ"שית מגיע על רקע סדרת צעדים נגד עולם התורה בחודשים האחרונים, כאשר עולם הישיבות מתמודד עם עצירת תקציבי המדינה ופגיעות כלכליות נוספות. גורמים ממשלתיים מעריכים כי שלילת הטבות המס מתורמים לישיבות עלולה להוביל לפגיעה דרמטית בזרם המזומנים למוסדות התורה, המסתכמים במיליארדי שקלים בשנה.

בדיון חסוי שנערך לאחרונה בהשתתפות מנהל רשות המסים ודווח ב'דה מרקר', סוכם כי הרשות תכין "רשימה שחורה" של מוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. עבודת המטה אמורה להסתיים עד סוף חודש מאי, אז תשיב המדינה לבג"ץ על העתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית'.

זו לא הפעם הראשונה שגפני תקף את היועמ"שית. בשבועות האחרונים יצא נגדה בחריפות בעקבות הקפאת תקציבי החינוך החרדי, כאשר טען כי "רק המורה החרדית מועמדת לבחינה מחודשת" בעוד עשרות העברות אחרות ממשיכות לזרום ללא בעיה.

משה גפניחוק הגיוסועדת הכספיםסנקציות כלכליותסעיף 46מבצע שאגת הארי

3
בס"ד הייתי מעדיף שיקראו לזה בשם הנכון "מלחמה נגד היהודים שכל חטאם שמבקשים לחיות ולהתנהג כיהודים " אולי גם עזרה רפואית יפסיקו לנו בעוד שכל זה ניתן למחבלים
משה צלר
שלב הבא אין זכות הצבעה מה לא ברור לכם ... בעיה שלכם שאתם ממשיכים ללכת לתדיין הבג"ץ ונותנים להם כבוד זה תוצאה
חיים
מאוד עוזר שהוא יוצא נגדה... הוא השליח שלנו שיביא פתרונות למצב ההזוי שאנחנו נמצאים בו
מימי

