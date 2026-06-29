דיון שגרתי על חוק המעונות הפך היום (שני) לזירת עימות פוליטי חסר תקדים בוועדת הכספים, כאשר חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה) התפוצץ בנאום חריף נגד הממסד המשפטי והאופוזיציה - ובשיא המתיחות שיגר עקיצה מפתיעה וחריפה כלפי שותפיו מש"ס.

"מה שקרה לציבור החרדי במהלך הקדנציה הזאת – זה פשוט לא יאומן", פתח גפני את דבריו בטון טעון רגשות. הוא מיקד את זעמו בסוגיית המעונות שהפכה לסלע מחלוקת מרכזי: "המעון נוגע לילד, לתינוק ולאמא שיוצאת לעבוד. כשאתם פוגעים בזה, אתם מונעים מהאישה לצאת לעבודה ופוגעים בכלכלה".

"היועמ"שית נגדנו בכל דבר"

גפני המשיך ופרס את תחושת המצור שחש הציבור החרדי, תוך שהוא מטיח האשמות חמורות כלפי הייעוץ המשפטי לממשלה: "אני יכול לעבור סעיף אחרי סעיף. אין סעיף אחד בחיים שלנו שהיועצת המשפטית הולכת איתנו. היא נגדנו. נקודה. החיים שלנו בזבל, מבחינת העניין הזה".

הדברים הציתו מיד מהומה באולם. חבר הכנסת נאור שירי (יש עתיד) לא נותר חייב ותקף את גפני בחריפות: "החיים שלכם בזבל?! אתם מנותקים! חיילי המילואים, המשפחות השכולות – אצלם החיים בזבל, אצלכם זה אבסורד". קריאות ביניים רבות נשמעו מכל עבר, והדיון כמעט ויצא משליטה.

העימות משקף את הקרע העמוק סביב חוקי הגיוס ולימוד התורה, כאשר הסיעות החרדיות מאיימות שלא לתמוך בפיצול תפקיד היועמ"ש ללא קידום החקיקה החרדית.

האם יש אפליה בסמינרים? ועקיצה המפתיעה לש"ס

אך דווקא בשיאו של העימות מול האופוזיציה, בחר גפני להפנות את האש פנימה – ולשגר עקיצה חריפה ומפתיעה לעבר שותפיו מש"ס. במהלך הדיון, ניסה שירי לגרור את גפני למגרש אחר, כשהטיח בו האשמות על "אפליה עדתית" במוסדות החינוך החרדיים.

גפני, בניסיון להדוף את הביקורת, טען כי במוסדותיו אין מקום לאפליה: "הנכדה שלי לומדת בבני ברק, שישים אחוז הן בנות עדות המזרח. מעולם לא עשיתי את החשבון הזה". אלא שאז, במפתיע, בחר גפני לנצל את המומנטום כדי "לפתוח חזית" מול ש"ס.

בתגובה לטענות על הצורך במוסדות נפרדים, ירה גפני את העקיצה שהדהדה באולם: "אני לא כל כך מבין, הרי פתחו בתי ספר לבני עדות המזרח עם המנהגים של עדות המזרח – אז למה הם עצמם לא שולחים את הילדים שלהם לשם? אבל בסדר, גם את זה אני לא שואל".

האמירה של גפני, שרומזת על צביעות בהתנהלותם של תומכי ש"ס ונציגיהם, הותירה את הנוכחים המומים. המסר היה ברור: אם אתם דורשים מוסדות נפרדים לעדות המזרח, מדוע אתם עצמכם לא שולחים את ילדיכם לשם?