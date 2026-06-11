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"דמנו סמוק פחות?" | חבר הכנסת גולדקנופף במכתב חריף לנתניהו: "מדירים 200 אלף חרדים"

יו"ר יהדות התורה תוקף בחריפות את תכנית ההטבות ליו"ש שמדירה באופן מחפיר את כל היישובים החרדים - ובעיקר את ביתר עילית ומודיעין עילית ויישובים נוספים • "200 אלף תושבים חרדים נשארים מאחור", כתב חה"כ גולדקנופף | המכתב המלא (חרדים)

6תגובות
ח"כ יצחק גולדקנופף (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ערב ישיבת הממשלה החגיגית המתוכננת למחר בעיר נוף הגליל, פנה יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, במכתב חריף לראש הממשלה , בעקבות החלטה ממשלתית המתעלמת לחלוטין מהציבור החרדי ביהודה ושומרון.

"אני מוצא לנכון לפנות אליך בדחיפות ובכאב עמוק, בשם מאתיים אלף תושבי יהודה ושומרון החרדים", כתב גולדקנופף. "על סדר יומה של הממשלה מחר, בסעיף ב', מובאת הצעה דרמטית להקמת אתרים זמניים ביישובים הכפריים ביהודה ושומרון. והנה, שוב אנו עומדים מול מציאות מקוממת שאינה ניתנת להסבר: הציבור החרדי ביו"ש שוב ממודר, מודר ומורחק לחלוטין מתוכנית זו".

גולדקנופף הדגיש בחריפות את גודל האפליה: "מתוך כחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, קרוב ל-200 אלף תושבים הם חרדים בלי עין הרע! הציבור החרדי מהווה כמעט מחצית מהאוכלוסייה כולה באזור, והערים מודיעין עילית וביתר עילית הן המרכזים העירוניים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון".

במכתבו העלה שאלות קשות: "ראשי הרשויות החרדיות שואלים אותי היום בלב שותת, ואני מפנה את השאלה הזו אליך: למה דווקא הם תמיד נשארים מאחור? כיצד ייתכן שדווקא אל מרכזי האוכלוסייה החרדית ביו"ש אף פעם לא מגיעים התקציבים, הפיתוח וההטבות שמגיעים לשאר היישובים?"

גולדקנופף הוסיף בכאב: "האם דמם של תושבי ביתר עילית, מודיעין עילית ועמנואל סמוק פחות? האם חצי מהתושבים באזור שקופים בעיני הממשלה? עולה תחושה קשה מאוד בקרב הציבור, כי הדרה זו איננה מקרית ותכליתה מניעת התמיכה וההטבות מציבור מסוים".

"לא נוכל להשלים עם אפליה כזו"

יו"ר יהדות התורה סיים את מכתבו בקריאה ברורה לראש הממשלה: "לא נוכל להשלים עם אפליה כזו! הציבור החרדי הינו חלק מההתיישבות בארץ הקודש ושותף מלא לחיזוק, פיתוח ושגשוג ההתיישבות, חרף תנאי צפיפות ומצוקת דיור איומה. הוא זכאי לכל הטבה וסיוע בדין ולא בחסד".

גולדקנופף קרא לנתניהו: "כראש הממשלה של כלל אזרחי ישראל, אבקשך להטות אוזן קשבת למגזר החרדי ביהודה ושומרון, לעיין מחדש בסעיף זה טרם אישורו מחר, ולוודא שכל תוכנית, הטבה או הקמת מרכזים באזור תכלול באופן שוויוני ומלא גם את הרשויות והתושבים החרדים"

בנימין נתניהוחוק הגיוסבצלאל סמוטריץ'יצחק גולדקנופףבחירות 2026

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6
די עם המכתבים של ערב בחירות. הציבור לא מטומטם. כך אני מקווה לפחות.
יוסי
5
יהדות התורה ועוצמה צריכים להתאחד ויהיה כמות מנדטים ענקית
מנחם
4
אי אפשר להכריז שחרדים לא מתגייסים - וחרדים לא עובדים, ולבא בטענות שמתייחסים אליהם טיפה פחות מהציבור המשרת ועובד. תודה רבה!
דברים פשוטים.
3
לא משרתים לא מקבלים
רואי
2
ככה זה שהנציגים שלך בחרו לפרוש מהממשלה. ולגופה של טענה: גם אלקנה ואורנית לא קיבלו, ההטבות הם רק לישובים שהתחבורה ציבורית בממוגן ירי כמו עימנואל.
אשרי
1
אולי אפשר לכתוב בגוף הכתבה מה בכלל הנושא? לא כתוב שם בכלל מאיזה דבר מדירים כביכול אותנו.
דוד

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