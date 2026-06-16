הח"כים החרדים במליאה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

משבר קואליציוני חריף פרץ היום (שלישי) בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שהובהר לחברי הכנסת החרדים כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. בתגובה, הודיעו המפלגות החרדיות על סדרה של צעדי מחאה שעשויים להביא לקריסת הקואליציה.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', ראש הממשלה נתניהו הבהיר לחברי הכנסת החרדים בשיחות שנערכו לפני זמן קצר כי חוק המעונות, שנועד לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס, לא יעבור בקדנציה הנוכחית. ההודעה עוררה סערה בקרב חברי הכנסת החרדים, שראו בכך הפרת הסכמות קואליציוניות. גפני מכריז: נצביע נגד כל ההעברות התקציביות בתגובה מיידית, הודיע יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לקואליציה כי שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות שיובאו היום לאישור הוועדה. המהלך נתפס כאיום ממשי על יכולת הממשלה לתפקד ולקדם את תקציבה. כשהאדמו"ר רבי דוד, דן גרטלר ואריה דרעי פצחו בריקוד סוער בחתונה היוקרתית | צפו איציק אוחנה | 15.06.26 עם לימוזינת פאר ושיירת ענק; אופקים רעדה לכבוד האברך ששוחרר מהכלא • צפו חיים רוזנבוים | 15.06.26 במקביל, הודיעו גם המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה ביום שני ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי לא יצביעו עם הקואליציה במליאת הכנסת, בעקבות ההחלטה לא להעלות את חוק המעונות להצבעה. בהודעה משותפת נמסר: "הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת".

יאיר לפיד באולפן 'כיכר השבת'

דגל התורה מתחילה להיערך לבחירות

בצעד דרמטי נוסף, כבר ביום חמישי הקרוב מתכננת דגל התורה להתניע את מערכת הבחירות. על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', יתקיים כנס לכלל ראשי הסיעות של דגל התורה בארץ עם חברי הכנסת של דגל התורה, על מנת להתחיל להיערך לבחירות.

המהלך מעיד על כך שבדגל התורה רואים את המשבר הנוכחי כחמור במיוחד, ומעריכים כי הדרך לבחירות קצרה יותר ממה שנדמה. התכנסות ראשי הסיעות בפורום כה רחב נועדה לוודא שהמפלגה מוכנה לקראת מערכת בחירות אפשרית.

הרקע: חוק המעונות והמאבק על עולם התורה

חוק המעונות, שיזם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, נועד לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בשכר הלימוד, לא יילקח בחשבון מצבו התעסוקתי של ההורה אם הוא לומד במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה. החוק נועד לעקוף את החלטת היועצת המשפטית לעצור החזרי מס על תרומות למוסדות חרדיים.

בסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד להאצת תהליך חקיקת החוק, כאשר המטרה המוצהרת הייתה להספיק לסיים את החקיקה בשבועיים הקרובים. אולם כעת, לאחר ההבהרה של ראש הממשלה, ברור כי התוכנית קרסה.

יצוין כי ההערכה במערכת הפוליטית והמשפטית היא ששופטי בג"ץ לא יאפשרו את סבסוד המעונות גם לאחר חקיקת החוק, כל עוד לא יהיה חוק שיסדיר את מעמד לומדי התורה. המשבר הנוכחי מתרחש על רקע המתיחות הכללית בין הממשלה לעולם התורה בנושא מעצרי בני הישיבות.

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