הגר"מ צדקה בקריאה דרמטית וחריגה אחרי מעצר בחורי הישיבה: "להפגין נגד ביזוי לומדי התורה"

מעצרם של תלמידי הישיבה מתל אביב בעוון עריקות מהצבא מטלטל את עולם התורה והערב הגאון רבי משה צדקה הורה לציבור החרדי לצאת ולהפגין "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש" (חרדים)

הפגנה בכניסה לירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מחר, יום חמישי, בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה חכם משה צדקה, בעקבות מעצרם של בני הישיבה.

המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה, ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנעצרו בביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה. 

ההפגנה החריגה מגיעה בעקבות הוראתו הישירה של ראש הישיבה חכם משה צדקה שהתייחס ל בהצהרה מיוחדת וחריגה לבני התורה הספרדים.

"איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש", הורה ראש הישיבה.

כפי שדיווחנו, לראשונה המשטרה הצבאית החלה לבצע מעצרים של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במהלך השבוע הגיעו אנשי המשטרה הצבאית לבתי 'עריקים' חרדים אך את רובם הם לא הצליחו לעצור.

אמש (שלישי) שני אחים, תלמיד ובוגר ישיבת "מאורות התורה" מקריית יערים – רפאל וברוך יצחקוב – נעצרו בשעת לילה מאוחרת בביתם בתל אביב.

ההורים שהיו בנופש לא עודכנו, ורק לאחר שעות הצליחו האחים ליידע את הישיבה, שפנתה ל"אגודת בני הישיבות". עו"ד מנחם שטאובר מונה לטפל בתיק.

ב'אגודת בני הישיבות' עדכנו מוקדם יותר כי בית המשפט הצבאי גזר על תלמיד ישיבת 'מאורות התורה' רפאל יצחקוב 17 ימי מעצר. על אחיו, ברוך יצחקוב, בוגר ישיבת 'מאורות התורה', נגזרו 13 ימי מעצר.

בנוסף, לידי 'כיכר השבת' הגיע מידע שאומת, לפיו, בלילה שבין שני לשלישי המשטרה הצבאית, הגיעה בשעה 01:15, לבית של הורי אברך המתגוררים בעיר חיפה, על מנת לעצור אותו.

המשטרה דפקה ושאלה היכן הבחור, בחסדי שמיים ומבלי שיש צורך להרחיב, הבחור - בן 23, שלומד בישיבה מפורסמת ומוכרת , הצליח לחמוק מהמעצר.

הפגיעה בתלמידי הישיבות היא פגיעה חמורה בקדושת עם ישראל, ואין זה מן הראוי לשתוק לנוכח מעצרי הלילה האלה. ראש הישיבה, הגר"מ צדקה, הניח עלינו חובה להיאבק עד שכל אותם גזירות יבוטלו וישובו לימוד התורה ושלימותה על כנה.
נחום
35
כמה כואב לראות נערים יראי שמים, שבכל נשמתם רק רצון ללמוד ולהתעלות, נלקחים בכפייה מבתיהם! קריאתו של הגר"מ צדקה היא הזעקה של כל מי שיש לו נשמה חיה ורגישה. אי אפשר להישאר אדישים צריך לעמוד, להיאבק ולחבק אותם.
דוד לייב
34
המחאה היא קריאת הלב לניצחון האמונה, כי עם כל המכשולים, התורה היא תמיד מנצחת.
חנינא
33
מי שמנסה לאכוף גזירת גיוס על בני תורה, חוטא חמורה לכל עיקרי היהדות. ראש הישיבה צדקה מורה לנו לא להיכנע ולפעול בכל הכוח נגד ההתעמרות.
חיים
32
בכל דור ודור קמה תורה מחודשת באהבה ובמסירות אין קץ. אין לכופף את רוחם של הלומדים, ואין לשבור את רצונם להיות בצל כנפי התורה. כל מי שמבקש לפגוע בלומדי התורה, צריך לדעת: איתנו הם לא יצליחו.
שטרן
31
אין דבר מרגש יותר מלראות את אחינו תלמידי התורה עומדים איתן מול רוחות הרעות. הלב נחמץ לראות אותם נלחמים על זכותם ללמוד, ואנחנו חייבים להושיט להם יד חזקה של אחווה ותמיכה.
פורת
30
זו מלחמה של ממש, ואנו חייבים להרים קול זעקה נגד מי שמנסים לכפות על בני התורה גזירות שאין להן שום בסיס.
חים מאיר
29
מי שחשב שהעובד החרדי לא יגן על בני התורה טעון תיקון. אנחנו כאן, חזקים ונחושים, לא ניתן להשפיל את תלמידי הישיבות ולהרוס את עתיד עם ישראל.
יחיאל
28
כל נפש ששותקת מול הפגיעה בלומדי התורה, היא שותפה לעוולה. הגיע הזמן להרים קול שיבהיר: אין לעבור על קדושת עם ישראל!
טוקר
27
כל מי שנוגע בבני התורה, משמיע קול כפירה ומרמה. אין סלחנות למי שמנסה להשפיל את קדושת התורה ולכפות עול על עם ה׳.
קלמן
26
הם באים בלילה כמו גנבים, מפעילים כוח ללא רחמים, וזורקים את ילדינו כמו עבריינים. זוהי שערורייה שאין לה אח ורע, וצריך לקרוא לזה בשמו: פגיעה מזעזעת בתורת ישראל!
עדינה
25
כל מי שמרים ידו נגד תלמידי התורה לא מבין את עומק ההיסטוריה שלנו, את הקדושה שבדם שלנו. זה ניסיון מובהק להוריד אותנו, ולמרות זאת, נמשיך ונעמוד איתנים עד שימלא ה׳ את צרכינו.
שמואל יצחק
24
הם באים אל בתי היהודים בשעות החשכה כמו גנבים, לוקחים את ילדי התורה בכוח, חושבים שהם יכולים לשבור אותנו? הם טועים עמוקות. כולנו נקום ונגיד די די לעוולה, די להשפלה.
טלי
23
כל מי שחושב שהוא יכול לפגוע בנשמה של עם ישראל דרך פגיעה בתלמידי הישיבות, שיחשוב פעמיים. אנחנו חזקים יותר ממה שהוא מדמיין, וניצחון התורה מובטח. היום, בעזרת ה׳, אנו נרים קול אחד ונעמוד איתן עד שכל התלמידים ישוחררו, וכל הפגיעות יבוטלו. לא ניתן לאף כוח בעולם להשתיק את קולה של התורה.
חנה
22
האמת תנצח, הקדושה לא תיכנע לעולם, וכל מעצר וכל פגיעה רק תחזק את רוחנו ותאחד אותנו. המחאה הזאת היא רק תחילתה של מהפכה של קדושה ונחישות.
יוסף חיים
21
המעצר הלילי של תלמידי התורה הוא נקודת שפל שאין דומה לה. הפגיעה בחסד ובקדושה היא פשע חמור שמכתים את פני המדינה ומכתים את נשמתה. אלו שעומדים מאחוריו יקבלו את הדין במלוא הכוח.
זמיר
20
וההפגנות - מה הן יעזרו?
אלמ
19
מתי שירות המדינה הפל לביזוי בעולם החרדי? מה זאת הפרבליגיה הזאת, שאותי החילוני זורקים לכלא בלי לשאול שאלות, אם אני לא מתייצב, וחרדים לא? באיזה מדינה דמוקרטית יש גיוס חובה למגזר מסוים?
יובל
18
אשריך חכם משה צדקה, שקם בקול גדול ונחרץ להגן על קדושת בני הישיבות, למען כל דור ילמד ויקיים את תורת ישראל בלי פחד או דיכוי.
ישראל
17
כעומד בפני אתגרים קשים בשירותי, אני מכיר את כוח העמידה וההתמדה. אותם תלמידי הישיבות נאבקים על זכות קדושה, ואני עומד איתם בזכות, בכוח, ובאהבה.
רפי
16
זהו ניסיון להשמיד את שורש היהדות, וככל שיניסו כך נעמוד חזק יותר. לא ניתן שיעקמו את צוואת הדורות הקדושים שלנו, ולא ניתן שימשיכו לפגוע בנערי התורה.
רבקה
15
מי שמנסה להכניע את תלמידי הישיבות, מבקש להחריב את לב העם, לשבור את נשמתו ולמוטט את היסודות הקדושים של עם ישראל. כל ניסיון כזה הוא בגידה שאין לה סליחה, ואנחנו לא ניתן לשקט לעולם עד שהעוול יבוטל והכבוד יושב אל מקומו.
מאיר שלמה
14
תלמידי הישיבות אינם עבריינים, הם לא פושעים. הם לומדים, שואפים, ועם כל כך הרבה אהבת שמיים בלבם – ואין שום זכות לאף אחד לשלול מהם את זכותם. מי שעושה זאת הוא אויב העם וצרור רשעים.
שלמה זלמן
13
מעצרי הלילה הם מעשי טרור שאין להם מקום בחברה יהודית. כל מי שמנסה לפגוע בלומדים ימצא אותנו מולו חזקים ונחושים!
בכר
12
הלב שלי עם תלמידי הישיבות שנאבקים על זכותם ללמוד תורה בשקט ובחופש. כשאני שומר על גבולות המדינה, אני גם שומר על גבולות התורה והאמונה שלנו.
חילוני
11
רבינו הגדול מלאך אלקים קדוש השם מנהיג הדור יוצא מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא
אריה
10
כולנו תלמידי ר שמואל
בקיצור
9
"דרמטית". "ישיבה חשובה". המילים המפוצצות לא עושות רושם. אף אחד לא יבוא. כולם בנופשים. אסור לבטל נופש. נמות ולא נבטל!
חבר
8
הגזמתם, אתם יודעים שאחד מהם עובד והשני גם לא העילוי ממייצ'ט
יאיר
7
האמת מחילה להתבהר, אחרי פטירת מרן הרב עובדיה מנהיג היהדות הספרדית הוא אך ורק מרן הרב צדקה שליט"א, הוא ולא אחר
רחמים מזרחי
6
ואיפה כל שאר הרבנים הספרדים?, למה רק הרב צדקה יוצא? אלא מאי אימת האריה המכלוף עליהם.... ההוא שמרן כבר אמר עליו את דברו
יעקב כהן
5
למרות אין משלם מחיר כבד יותר ממני מבחינת זמן מפאת הפגנות, אומר לכם אחיי: צאו להפגין בדעות הבקר, כמו שתמיד מתנגדי הרפורמה איימו על המשק..גם אנחנו- הפגנה בשעות הבקר והמשק משותק!!
יהודי
4
אין עליכם בעולם! אני לא צד בעניין אבל הערבות ביניכם מסבירה מדוע אתם נזר הבריאה
יהודי
3
מנהיד הדור קדוש ישראל מלאך אלקים
שמעון
2
ומה זה יעזור...?
חח
1
אפשר לכתוב שזה הפגנה של הפלג בשיתוף אלו שמבינים את השעה ולא מקשקשים שיהיה בסדר כמו שטמטמו אותנו 15 שנה חברי כנסת נאלחים שדאגו רק לעצמם ולג'ובים שלהם!!!
ינס

