מחר, יום חמישי, בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה חכם משה צדקה, בעקבות מעצרם של בני הישיבה.

המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה, ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנעצרו בביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה.

ההפגנה החריגה מגיעה בעקבות הוראתו הישירה של ראש הישיבה חכם משה צדקה שהתייחס למעצר בהצהרה מיוחדת וחריגה לבני התורה הספרדים.

"איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש", הורה ראש הישיבה.

חיפושים אחר אישה חרדית שנעלמה בירושלים | המשטרה מבקשת עזרה דוד הכהן | 08:38

כפי שדיווחנו, לראשונה המשטרה הצבאית החלה לבצע מעצרים של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במהלך השבוע הגיעו אנשי המשטרה הצבאית לבתי 'עריקים' חרדים אך את רובם הם לא הצליחו לעצור.

אמש (שלישי) שני אחים, תלמיד ובוגר ישיבת "מאורות התורה" מקריית יערים – רפאל וברוך יצחקוב – נעצרו בשעת לילה מאוחרת בביתם בתל אביב.

ההורים שהיו בנופש לא עודכנו, ורק לאחר שעות הצליחו האחים ליידע את הישיבה, שפנתה ל"אגודת בני הישיבות". עו"ד מנחם שטאובר מונה לטפל בתיק.

ב'אגודת בני הישיבות' עדכנו מוקדם יותר כי בית המשפט הצבאי גזר על תלמיד ישיבת 'מאורות התורה' רפאל יצחקוב 17 ימי מעצר. על אחיו, ברוך יצחקוב, בוגר ישיבת 'מאורות התורה', נגזרו 13 ימי מעצר.

בנוסף, לידי 'כיכר השבת' הגיע מידע שאומת, לפיו, בלילה שבין שני לשלישי המשטרה הצבאית, הגיעה בשעה 01:15, לבית של הורי אברך המתגוררים בעיר חיפה, על מנת לעצור אותו.

המשטרה דפקה ושאלה היכן הבחור, בחסדי שמיים ומבלי שיש צורך להרחיב, הבחור - בן 23, שלומד בישיבה מפורסמת ומוכרת , הצליח לחמוק מהמעצר.