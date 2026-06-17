בר קופרשטיין בתפילה בציון. אילוסטרציה ( צילום: צבי לבנהרץ )

שורדי השבי בר קופרשטיין ורום ברסלבסקי, שנמצאים בניו יורק, ניצלו את ביקורם השבוע בתפוח הגדול, כדי להגיע ולהתפלל באוהל ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס.

השניים נכנסו אל הציון עם "פדיון נפש" כמקובל - פתק שבו מזכירים את שמם. את הפתק קורעים בתוך מתחם הציון. באתר חב"ד און ליין פורסם הפתק שכתב שורד השבי רום ברסלבסקי. "אנא לעורר רחמים רבים עבור רום בן תמר נועה", הוא פתח, בנוסח המקובל בכתיבת פדיון הנפש. הוא המשיך: "תודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותי מבית עבדים. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם פודה שבויים". נס ביישוב החרדי: אחרי עשרה ימי חרדה ותפילות - התינוק שב לביתו מישאל לוי | 11:37 בהמשך המכתב הזכיר את מכר שלו, "שאלוקים יעזור וירפא אותו ממחלתו". הוא חתם: "אנא ה' אלוקי, רפא את הנפש שלי".

המכתב שהונח בציון

לאחר ביקורו בציון פרסם בסרסלבסקי תיעודים שלו מהמקום, וכתב בחשבון שמפעיל בפייסבוק: "אבא בשמיים תודה על הזכות להגיע לקבר הרבי מליובאוויטש עם האדם שחלקתי איתו מנהרה בעזה. אנא ה' אלוקי רפא את נפשי".

ימים אחדים קודם לכן, נפגש ברסלבסקי עם הנשיא טראמפ והודה לו אישית על מאמצין להשבת החטופים.

בעבור קופרשטיין זו לא הפעם הראשונה בציון. הוא הגיע למקום כבר לפני כחצי שנה, יחד עם בני משפחתו ושורדי שבי נוספים.

אלו היו שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - שנשאו תפילה יחד בציון עם בני משפחותיהם. "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה", שיתף הרב מנחם קוטלרסקי, שקיבל את פני המשפחות ואירח את הביקור מטעם מטה חב"ד העולמי. "לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל".

חגי אנגרסט, אביו של מתן, אמר: "הייתי פה בן בית, עשרות פעמים ביקרתי כאן במהלך השנתיים האחרונות. כל פעם שאני בניו יורק, אני מגיע לאהל של הרבי. התחלנו את המסע כשהבן שלנו היה בגיהינום. בזכות התפילות האלה יצאנו מחוזקים. הגענו לרבי להגיד תודה, וגם לכם על המצוות שעשיתם עבור הילדים שלנו".

"עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה".

החטופים ובני משפחותיהם ניצלו את הרגעים המאחדים ונשאו תפילה להשבת כלל החטופים שעדיין נותרו מוחזקים בשבי חמאס בעזה.

"הייתי כאן לראשונה בדיוק לפני שנתיים ופעמים רבות במהלך השנתיים הקשות האחרונות, הגענו להתפלל באוהל, ובכל פעם חזרנו מחוזקים להמשיך במאמצים", אמר קובי כלפון, אביו של ניצול השבי שגב. "עכשיו, כשהצלחנו, הגענו לכאן להגיד תודה ולהרהר בכוחן של כל המצוות שנעשו בזכותם. אני אסיר תודה מאוד לחב"ד על הליווי בשנתיים האחרונות".