חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים השלימו בימים האחרונים את חקירתם של שלושה תושבי הבירה, בעלי זהות חרדית, והגישו נגדם כתב אישום לבית המשפט בעקבות מעורבותם באירוע חמור של סיכון חיי אדם במהלך הפגנה שנערכה בירושלים לפני מספר שבועות.

על פי עובדות כתב האישום, השלושה היו מעורבים בידוי אבנים וסלעים מגג בית מלון במרכז העיר לעבר מפגינים ועוברים ושבים ששהה באותה עת בציר התנועה הסמוך. המקרה עורר סערה רבה עם פרסום התיעודים ברשתות החברתיות, שהפכו לחלק מרכזי בתשתית הראייתית שגיבשה המשטרה נגד המעורבים.

תחילתו של האירוע בראשון ליוני 2026, כאשר במהלך ההפגנה הסוערת ומרובת המשתתפים שנערכה באזור, בעקבות גיוס תלמידי ישיבות, התקבל דיווח ממוקד במשטרה על השלכת חפצים ואבנים מגובה רב.

הדיווח, שלווה בסרטונים שהופצו במהירות, הצביע על כך שהתקיפה מגיעה ישירות מגגו של בית מלון המשקיף על הכביש הראשי. בסרטון שהגיע לידי החוקרים, ומתפרסם גם בכתבה זו, ניתן לראות בבירור את המתרחש על הגג הרחב של המבנה - כאשר ברקע נשמעים קולות ההמון ועומסי התנועה הכבדים של אוטובוסים ורכבים פרטיים הלכודים בצומת שמתחת.

בתיעוד נראים החשודים כשהם פועלים בקור רוח על הגג. אחד המעורבים, הלבוש בחולצה מכופתרת בהירה, נצפה כשהוא מתקרב לשולי הגג, מניף את ידו בעוצמה ומטיח אבנים גדולות מטה, לעבר המפגינים שנמצאים עשרות מטרים מתחתיו. מיד לאחר מכן, התיעוד מראה דמות נוספת, הלבושה בבגדים שחורים, כשהיא רצה לאורך הגג, מתכופפת ומרימה שברי אבנים נוספים כדי להמשיך בירי המאולתר. באחד השלבים החמורים שנחשפו בחקירה, אף נצפתה אחת הנאשמות כשהיא מרימה סלע גדול ומנפצת אותו בכוח על רצפת הבטון של הגג, במטרה לפרק אותו לאבנים קטנות ונוחות יותר ליידוי.

הנדבך החמור ביותר בפרשה נוגע לזהותו של הנאשם השלישי, אשר שימש כמאבטח חמוש בבית המלון והיה מופקד על ביטחון המקום. על פי ממצאי החקירה, המאבטח ניצל את הגישה שניתנה לו למפתחות המבנה, פתח באופן יזום את דלת החירום המובילה לגג, ואיפשר לשני הנאשמים האחרים לעלות אליו. במקום למנוע את הפעילות או לדווח עליה לגורמי האכיפה כפי שמתחייב מתפקידו ומהחוק, המאבטח נצפה כשהוא עומד בסמוך אליהם, צופה במעשיהם באדישות מוחלטת ומאפשר לסיכון חיי האדם להימשך ללא כל הפרעה.

עם סיום פעולות החקירה, שכללו גביית עדויות רבות וניתוח טכנולוגי של הסרטונים, גיבשה יחידת התביעות של מחוז ירושלים תשתית ראייתית איתנה. כתב האישום שהוגש היום מייחס לשלושה עבירות חמורות, כל אחד לפי חלקו באירוע, כאשר במשטרה מדגישים כי שיתוף הפעולה של המאבטח הפך את האירוע לחמור שבעתיים. מעצרם של החשודים והגשת כתב האישום המהירה מהווים מסר נחרץ של גורמי האכיפה נגד כל ניסיון לפגוע במפגינים או בעוברי אורח, תוך ניצול סמכויות ועמדות שמירה.