כיכר השבת
כאוס בכבישי האזור

בהפתעה מוחלטת: הר"צפניקים חוסמים את כביש 4 - השוטרים הגיבו באלימות קשה 

דרמה בשעות הבוקר העמוסות: עשרות מפגינים מאנשי 'הפלג הירושלמי' הגיעו במפתיע לצומת קוקה קולה וחסמו את הציר המרכזי במחאה על מעצר בני הישיבות • ההוראה למפגינים עקב אלימות המשטרה: לא להיפצע - אם יש סיכון מרימונים יש לפנות את הצומת • מפקד המרחב למפגינים: "תתאמו, והכל יהיה בסדר" • צפו בתיעודים מהזירה (חרדים)

15תגובות
ההפגנה בכביש 4
ההפגנה בכביש 4| צילום: צילום: דוברות המשטרה

דרמה בכביש 4: בהפתעה מוחלטת ותחת מעטה סודיות, הצליחו הבוקר (רביעי) אנשי 'הפלג הירושלמי' להפתיע את מערכות הצבא והמשטרה, כאשר פתחו בהפגנה ספונטנית ומתוכננת היטב בשעות הבוקר המוקדמות – שעה בה מעולם לא נערכו הפגנות מעין אלו בעבר.

עשרות מפגינים חוסמים בשעה זו את צומת קוקה קולה בכביש 4, כשהם מוחים על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס. בניגוד למנהגם לקיים את המחאות בשעות הצהריים ואחר הצהריים, הפעם בחרו ב'פלג' לצאת לרחובות דווקא בשעות העומס של הבוקר, במטרה ליצור שיבוש מקסימלי של התנועה כאשר אלפי נהגים עושים את דרכם למקומות העבודה.

באופן חריג במיוחד השוטרים פועלים באלימות נגד המפגינים, באמצעות השלכת רימוני הלם, הכאה באלות ואף הורדת מכנסיים.

יו״ר ש״ס אריה דרעי התייחס לאלימות השוטרים בבני ברק: ״איתמר בן גביר, תתעורר!

עוד הוסיף: "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה"

"אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה״.

ההפגנה בכביש 4
ההפגנה בכביש 4| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

בעקבות החסימה הפתאומית, נוצר כאוס תחבורתי עצום וכבד בכל רחבי העיר בני ברק והערים הסמוכות. צוותים גדולים של שוטרים ולוחמי יס"מ ממחוז תל אביב הוקפצו לזירה ומנסים למנוע בגופם מהבחורים לרדת אל הכביש ולבלום את התנועה.

במהלך העימותים במקום, פנו מפגינים למפקד המרחב, נצ"מ אלעד קליין, והתלוננו בפניו על מה שהגדירו כאלימות משטרתית. מפקד המרחב השיב להם ישירות ואמר: "תבואו בשעה שאתם מתאמים איתנו – והכל יהיה בסדר".

ההפגנה בכביש 4
ההפגנה בכביש 4| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

מדוברות המשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם נקיטת אמצעים".

בעקבות המחאה, כביש 4 נחסם לתנועה הרמטית ממחלף אם המושבות ועד למחלף אלוף שדה לשני הכיוונים. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת באפליקציות הניווט. עוד הדגישו במשטרה כי הם רואים בזכות המחאה אבן יסוד, אך לא יאפשרו הפרות סדר או פגיעה בחופש התנועה באופן המסכן את שלום הציבור.

הפגנההפלג הירושלמיכביש 4
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
התיעודים שיוצאים משם נוראיים, זה פשוט בושה. זה גורם לתסכול עצום ולא ירחק היום שגם מי שלא משתייך לפלג זה יצטרף, פשוט לא משאירים הרבה ברירה
שחר
ברור, כי מי לא רוצה לחטוף מכות מאלות משטרתיות ולחוות השלכת רימוני הלם, אולי לזכות גם בשפריץ מבאיש או להשחתת הבגדים שלו באופן אחר. מי יראה תמונות כאלה ולא יצטער שאיננו שם בעצמו, מי?? 😂👮‍♂️
אורח לרגע
אם כל הציבור החרדי יגבה אותם, אין סיכוי שזה מה שיקרה, הפלג פשוט הפכו למוקצים מחמת מיאוס אצל הרבה אנשים, ולכן עוברים על כך לסדר היום - בושה!!!
נועם
7
מה זה האלימות הזאת איפה ראינו מפגינים מדממים בושה וחרפה
דוד
מפגין בקפלן איבד אוזן כששוטר זרק רימון לקהל בלי שום סיבה.
מיואש למדי
בשעטו"מ כך יאה וכך נאה רוצים להפגין, אדרבא זכותכם הדמוקרטית והנה החשבונית, כי יש גם מחיר
אורח לרגע
הפגנה לא חוקית היא לא זכותם!
חוה
6
אל תעמוד על דם רעך הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?!
ישראלי
5
הפעם אנחנו מאחוריהם ככל שימנעו מפקידי הפרטלילות להגיע מהבנקאים להשפיע כך יורגש מהי שביתה אשריהם כך צריך לגרום למשק לשקשק
אידשע יונגל
לכסילים האלה אין מושג באיזה שעות אנשים מתחילים לעבוד במשרדים... 8 וחצי 😂 בטח הם בטוחים שהגיעו לפני כולם 🤣
אורח לרגע
4
"ספונטנית ומתוכננת היטב"... חחח ענק. כל אנאלפבית נהיה "עיתונאי"
לאחר העיון
3
למרות שאיני נמנהעם ה'פלג', אני תומך בהם!
יהודה
2
אריה דרעי תיתעורר אתה נוחר חזק מדי
שמעון
ביבי שם לו חומר הרדמה
...............
1
הרצפניקים עשו הפגנה בלי לתאם עם המשטרה. זה לא חוקי. הם גורמים חילול ה' ושנאה כלפי כל הציבור החרדי שכלל לא מסכים איתם. לפחות עכשיו הם חוסמים גם את בני ברק, אולי זה יגרום לציבור החרדי המתון להבין עד כמה החסימות האלה גורמות צער ונזק לאזרחים רבים.
חוה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר