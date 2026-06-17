דרמה בכביש 4: בהפתעה מוחלטת ותחת מעטה סודיות, הצליחו הבוקר (רביעי) אנשי 'הפלג הירושלמי' להפתיע את מערכות הצבא והמשטרה, כאשר פתחו בהפגנה ספונטנית ומתוכננת היטב בשעות הבוקר המוקדמות – שעה בה מעולם לא נערכו הפגנות מעין אלו בעבר.

עשרות מפגינים חוסמים בשעה זו את צומת קוקה קולה בכביש 4, כשהם מוחים על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס. בניגוד למנהגם לקיים את המחאות בשעות הצהריים ואחר הצהריים, הפעם בחרו ב'פלג' לצאת לרחובות דווקא בשעות העומס של הבוקר, במטרה ליצור שיבוש מקסימלי של התנועה כאשר אלפי נהגים עושים את דרכם למקומות העבודה.

באופן חריג במיוחד השוטרים פועלים באלימות נגד המפגינים, באמצעות השלכת רימוני הלם, הכאה באלות ואף הורדת מכנסיים.

יו״ר ש״ס אריה דרעי התייחס לאלימות השוטרים בבני ברק: ״איתמר בן גביר, תתעורר!

המחאה מחריפה: רבבות חסידי גור יפגינו מחר מול חומות הכלא הצבאי חיים רוזנבוים | 16.06.26

עוד הוסיף: "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה"

"אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה״.