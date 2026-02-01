תחושות קשות של הלם וכאב מילאו בשבוע שעבר את הישוב קוממיות, כאשר המונים התכנסו לכינוס התעוררות והתחזקות בתוך ימי השלושים לאסון הדריסה המזעזע שגדע את חייו של הבה"ח נפתלי צבי קרמר ז"ל, מחשובי תלמידי ישיבת סאטמר המקומית. הבחור ז"ל נדרס למוות על ידי נהג אוטובוס בעת שחזר ממחאה כואבת נגד ניתוחי מתים, אירוע מזעזע שהתרחש בסמיכות ממש לישוב.

במרכז העצרת נשא דברים המרא דאתרא של קוממיות, הגאון רבי משה מנדלזון. בדבריו, עורר את הקהל לתשובה ולפשפוש במעשיהם מתוך מחשבה עמוקה, הרב קרא לכלל הציבור לערוך חשבון נפש נוקב, לשוב בתשובה ולשפר את המעשים, וזאת לאור המאורע הקשה והטרגי שאירע בפתח ביתם.

חלק מרכזי ונוקב במשאו של המרא דאתרא הוקדש ליחסן של רשויות החוק לפרשה. הגר"מ מנדלזון התייחס בביקורת חריפה לשחרורו המהיר של הנהג הדורס מהמעצר וליחס הסלחני שהופגן כלפיו.

"אין להתפלא על הדברים", אמר הרב בכאב, "צריך להבין שאנו נמצאים בגלות בין יהודים. כמו שברוסיה דמם של היהודים היה הפקר בפוגרומים מאורגנים ורשויות החוק לא הפריעו בעד הרוצחים, כך גם כאן בארץ הקודש, תחת שלטון שנקרא יהודי – מתירים את דמם של החרדים".

כזכור, הזעם בקהילה גובר נוכח הפרטים העולים מתיעוד שהתפרסם מתוך האוטובוס הדורס. בתיעוד נראה בבירור כי הנהג האיץ את מהירות נסיעתו במכוון לתוך קבוצת הבחורים שצעדה בשולי הכביש.

הבחורים היו בדרכם חזרה מההפגנה שהתקיימה בצומת קוממיות, זירה המרוחקת למעלה מ-2 קילומטרים ממקום הדריסה, דבר המדגיש את העובדה כי האירוע המזעזע התרחש הרחק ממוקד המחאה עצמה.