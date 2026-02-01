כיכר השבת
מתירים את דמם של החרדים

"כמו ברוסיה הצארית" | רבה של קוממיות במתקפה חסרת תקדים נגד רשויות החוק

בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)

גאב"ד קוממיות (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

תחושות קשות של הלם וכאב מילאו בשבוע שעבר את הישוב קוממיות, כאשר המונים התכנסו לכינוס התעוררות והתחזקות בתוך ימי השלושים לאסון הדריסה המזעזע שגדע את חייו של הבה"ח נפתלי צבי קרמר ז"ל, מחשובי תלמידי ישיבת סאטמר המקומית. הבחור ז"ל נדרס למוות על ידי נהג אוטובוס בעת שחזר ממחאה כואבת נגד ניתוחי מתים, אירוע מזעזע שהתרחש בסמיכות ממש לישוב.

במרכז העצרת נשא דברים המרא דאתרא של קוממיות, הגאון רבי משה מנדלזון. בדבריו, עורר את הקהל לתשובה ולפשפוש במעשיהם מתוך מחשבה עמוקה, הרב קרא לכלל הציבור לערוך חשבון נפש נוקב, לשוב בתשובה ולשפר את המעשים, וזאת לאור המאורע הקשה והטרגי שאירע בפתח ביתם.

חלק מרכזי ונוקב במשאו של המרא דאתרא הוקדש ליחסן של רשויות החוק לפרשה. הגר"מ מנדלזון התייחס בביקורת חריפה לשחרורו המהיר של הנהג הדורס מהמעצר וליחס הסלחני שהופגן כלפיו.

"אין להתפלא על הדברים", אמר הרב בכאב, "צריך להבין שאנו נמצאים בגלות בין יהודים. כמו שברוסיה דמם של היהודים היה הפקר בפוגרומים מאורגנים ורשויות החוק לא הפריעו בעד הרוצחים, כך גם כאן בארץ הקודש, תחת שלטון שנקרא יהודי – מתירים את דמם של החרדים".

כזכור, הזעם בקהילה גובר נוכח הפרטים העולים מתיעוד שהתפרסם מתוך האוטובוס הדורס. בתיעוד נראה בבירור כי הנהג האיץ את מהירות נסיעתו במכוון לתוך קבוצת הבחורים שצעדה בשולי הכביש.

הבחורים היו בדרכם חזרה מההפגנה שהתקיימה בצומת קוממיות, זירה המרוחקת למעלה מ-2 קילומטרים ממקום הדריסה, דבר המדגיש את העובדה כי האירוע המזעזע התרחש הרחק ממוקד המחאה עצמה.

ואני חיפשתי מילה אחת של חשבון נפש עצמי ונוקב ? ואם על עצמם לא חסו - על אחרים לא כל שכן.
נחמיה
חשבון נפש יש בינו לקונו אגב איך ומה רצית שיכתוב שירגיע אותך?
אלי
3
לא רגיל לכתוב תגובות, אבל אין בררה. אם הטענות הן זריקת אשמה על אחרים, ההרוג הבא זה עניין של זמן. ה"י ישר כוחכם !
אברך מבריסק
2
ואם זה כן היה במקום ההפגנה אז מותר להרוג??? ההולך להפגנה חייב מיתה ???
יקיר
1
המשפט עדיין מתנהל ככל שידוע לי. מה רציתם? שתוך חודש הבן אדם יהיה במאסר עולם?
דורון

