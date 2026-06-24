סערת מתקן המעצר בכפר יונה ממשיכה לעורר הדים, כאשר ראש העירייה, אלברט טייב, יוצא במסר נחרץ ומבקש לעשות סדר בפרשנויות השונות שניתנו לאירועים האחרונים - ברקע גל המחאות בעיר.

בשיחה עם "כיכר השבת", כשראש העיר עומד בסמוך למוקדי ההפגנות בכניסה לעיר, הוא מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי המאבק העירוני אינו מכוון כלל כלפי הציבור החרדי, אלא מדובר במחאה עקרונית ורחבה של תושבי המקום כנגד החלטות הממשלה וגופי הביטחון.

"אנחנו נמצאים כאן בכניסה לכפר יונה ליד שכונת גבעת אלונים", פתח ראש העיר אלברט טייב את דבריו מהשטח, תוך שהוא מתייחס למצב הביטחוני והציבורי המורכב שנוצר ביישוב. "בינתיים הכל רגוע כאן. חשוב לי מאוד להעביר לכולם, אמרתי קודם לפני בערך עשרים דקות, חצי שעה, לכל כלי התקשורת שנמצאים כאן מאחורה, שהסיפור של העיר כפר יונה זה לא העניין של החרדים בכלל. זה לא הסיפור".

טייב ביקש להדגיש בדבריו כי מתקן המעצר מושך אליו סוגים שונים של מחאות ללא קשר למגזר ספציפי, דבר המשבש את שגרת החיים של התושבים דרך קבע. "החרדים היום", הסביר ראש העיר, "לפני כן היו כאן הפיציפיסטים, לפני כן היו כאן אלה משדה תימן עם הסיפור של העצורים של הנוחבה. כל שני וחמישי יש לנו כאן אירועים. הסיפור הוא לא עם החרדים".

קטטת ענק חריגה בערד: עימותים חריפים ודחיפות בין חסידים לחילונים דניאל הרץ | 18:15

בהמשך דבריו הציב ראש העיר דרישה חד-משמעית כלפי דרגי הממשל להביא לפתרון הבעיה מהשורש ולפנות את המתקן מלב האוכלוסייה האזרחית. "אנחנו דורשים מממשלת ישראל לקחת מכאן את העצורים שנמצאים כאן. העצורים אלה נעצרים יום אחד, יומיים, ומשחררים אותם אחר כך מכאן. זה הסיפור הגדול שלנו. לא יעלה על הדעת שבשנת 2026, בנו כאן לפני שנתיים בית מעצר וכלא בתוך, בלב שכונת מגורים. לא יעלה על הדעת. זה הסיפור".

לסיום, פנה ראש העיר בקריאה להרגעת הרוחות ולמניעת עימותים מיותרים ברחובות העיר, מתוך תקווה שהמשבר יבוא על פתרונו בהקדם וברגישות. "אני מאוד מאוד מקווה, ואני גם אמרתי לאנשים שלי, שלא יהיה פה שום חיכוך – לא עם החרדים ולא עם אף גורם אחר שבא לכאן להפגין. כולנו רוצים בסופו של יום את אותו הדבר. אני מאוד מקווה שהדברים יעברו בשקט ובשלום".