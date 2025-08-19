ברקע התקציב הביטחוני שצפוי להעלות לדיון בממשלה, הכולל בין היתר קיצוץ בתקציב החינוך החרדי כדי לממן את ההוצאות הגדולות במערכת הביטחון לאור המלחמה, עימות חריף במיוחד פרץ בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובין יו"ר יהדות התורה משה גפני.

לפי הדיווח היום (שלישי) של אמיר אטינגר ב-Ynet, גפני זעם על סמוטריץ' והאשים אותו שעוזר "למשפטנים הרשעים כשאנחנו במצוקה, אין לי מה להמשיך ככה".

שר האוצר, לפי הדיווח, לא נותר חייב ותקף את גפני על אמירותיו בנושא הגיוס: "אני לא עובד באיומים. אל תדבר איתי על מצוקה כשאנחנו מתמודדים עם אמירות טיפשיות שלכם בנושא הגיוס כשהציבור שלי ממלא את בתי העלמין".

היום צפויה הממשלה אחר הצהרים להתכנס כדי לאשר את הגדלת התקציב לשנת 2025 הנוכחית בכ-31 מיליארד שקלים נוספים. חלק ניכר מהתקציב מיועד לביטחון וחלק של כ-1.5 מיליארד שקלים מיועד לסיוע הומניטרי לעזה.

כאמור, התקציב כולל קיציץ בחינוך החרדי, כאשר כ-800 מיליון שקלים שהיו אמורים להיות מיועדים לתכנית "אופק חדש" יוסרו. יצוין כי הכספים הללו לא הועברו בפועל בשל הגבלות משפטיות, אולם ראש הממשלה הבטיח שישמור אותם עד שיוסרו המגבלות.

גפני צייץ היום בצהרים ברשת X: "הממשלה תתכנס היום לאשר שינויים בתקציב המדינה לשנת 2025, בין היתר השינויים כוללים גם הסטת התקציב השייך לתוכנית 'אופק חדש'. בניגוד לכל הסיכומים וההתחיבויות, ראש הממשלה ושר האוצר לוקחים ללא הסכמה תקציב המיועד לאלפי מורים ומורות חרדים, וזאת על אף ההסברים שניתנים כעת שהתקציב ישאר בחלקו מכאן והילך, אבל הדרך וההתנהגות - מעידים על הכוונה הברורה של שר האוצר והממשלה.

"נמשיך להיאבק בכל כוחינו כדי לשמור על הזכויות המגיעות לעובדי ההוראה החרדים. במקביל, בחודש הבא כאשר תקציב הביטחון יגיע לאישור הכנסת וועדת הכספים, שאף הוא אמור להיות מאושר היום בישיבת הממשלה - נשאל את גדולי התורה כיצד להצביע, לאור כל ההתפתחויות האחרונות".

יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף הודיע היום כי "יהדות התורה תתנגד בכנסת להגדלת התקציב הפוליטי למשרדה של סטרוק. לא ייתכן שיקצצו בתקציבי החינוך של ילדי החרדים לטובת תקציב שיעדיו לוטים בערפל".