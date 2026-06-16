כיכר השבת
מעצר לומדי התורה

"אתה רוצה שנאת אחים": ח"כ מלול פרץ בהתקפה חריפה על המשנה ליועמ"ש

ח"כ ארז מלול מש"ס פרץ בהתקפה חריפה על המשנה ליועמ"ש גיל לימון בוועדת חוקה • "אתה רוצה לפרק את החברה הישראלית. הבטיחו לך שאם תפרק את הממשלה תהיה היועמ"ש הבא" | העימות הסוער (חדשות חרדים)

2תגובות
צפו בעימות
צפו בעימות | צילום: צילום: ערוץ כנסת

עימות חריף התפתח היום (שלישי) בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כאשר ח"כ ארז מלול מש"ס פרץ בהתקפה חריפה על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד גיל לימון, בשל המשך מעצר לומדי התורה.

"אתה מונע משנאה. אתה רוצה שנאת אחים. אתה רוצה לפרק את החברה הישראלית", קרא מלול לעבר לימון במהלך הדיון הסוער. "הבטיחו לך שאם תפרק את הממשלה - תהיה היועמ"ש הבא. זה לא יקרה! יהיו בחירות והציבור יגיד את דברו. נמאס לציבור מהדיקטטורה שלך".

כאמור, העימות בוועדת חוקה מתרחש בעיצומה של סערה מעצר בני הישיבות. אמש נחשף לראשונה ב'כיכר השבת' כי יו"ר ש"ס מוביל בשבועות האחרונים מהלך דרמטי לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות באמצעות פיצול והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה.

המהלך של דרעי כולל פנייה למזכיר הממשלה יוסי פוקס עם הצעה להעביר בהוראת שעה לשנה אחת את הוראות המעבר בחוק, שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך יובילו להפסקת המעצרים. זאת, על רקע ההבנה בקואליציה כי חוק גיוס מקיף לא יעבור בקדנציה הנוכחית.

אריה דרעיגיוס חרדיםחוק הגיוסארז מלולמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אחלה ארז רק תשמור על הלב שלך
חנני
1
כל הכבוד לח"כ ארז מלול, עם אנשים אלו חייבים לדבר באותה שפה שלהם.
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר