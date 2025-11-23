פעוט כבן שנה וחצי שלא חוסן נגד חצבת נפטר מהמחלה הנגיפית החריפה לאחר שהגיע לבית החולים במצב אנוש. כך נמסר היום (צפת) ממשרד הבריאות. מדובר לבן למשפחה חרדית מהעיר טבריה. ברוך דיין האמת.

מדובר במקרה התמותה העשירי מחצבת מתחילת ההתפרצות. רובם של הילדים שנפטרו היו בריאים וללא מחלות רקע, אלא שלא חוסנו נגד חצבת.

הילד נפטר בעקבות סיבוכי המחלה לאחר שהגיע במצב אנוש לבית החולים.

"משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח", נמסר ממשרד הבריאות. "המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים".

האזורים המוגדרים בהתפרצות לפי שעה הם ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים. כך מסר משרד הבריאות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

המלצות לגבי חיסון: מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). במקומות עם התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.