כיכר השבת
בצל ההסלמה בצפון

נערכים לביטול ההילולה בהר מירון | ראש הממשלה נתניהו יקיים מחר פגישה מכרעת 

משרד ירושלים ומסורת ישראל מכחיש דיווחים על הקפאת ההכנות | גורמי ביטחון שוקלים ביטול בשל המתיחות בצפון | החלטה סופית תתקבל בדיונים אצל ראש הממשלה (חרדים)

האדמו"ר מבאיאן בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: שוקי לרר)

דרמה של הרגע האחרון מתפתחת סביב גורלה של הילולת רשב"י במירון: בצל הדיווחים כי מערכת הביטחון הורתה להקפיא את ההכנות לאירוע ההמוני בל"ג בעומר, משרד ירושלים ומסורת ישראל יצא בהכחשה והבהיר כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית לעצור את ההיערכות.

עם זאת, במשרד אישרו כי גורלו של האירוע עדיין תלוי ועומד, וכי כלל הגורמים המעורבים בראשות ראש הממשלה מקיימים דיונים שוטפים בנושא לאור המצב הביטחוני הרגיש בצפון.

מחר (ראשון) צפויה להתקיים פגישה משמעותית בנושא בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר המשפטים ולשירותי דת יריב לוין, השר לביטחון לאומי בן גביר, השר שלמה קרעי הממונה על ההילולה וח"כ מאיר פרוש. בדיון צפויים להשתתף גם בכירים ב ובמשטרה, בין היתר מפקד פיקוד העורף ומפקד המחוז הצפוני.

בהודעה רשמית שפרסם משרד ירושלים ומסורת ישראל, הובהר באופן חד משמעי כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון המורה על הקפאת ההכנות או ביטול האירוע.

במשרד הדגישו כי לאורך כל התקופה האחרונה, ובהתאם למדיניות שנקבעה בחוק, הם פעלו בשיתוף פעולה הדוק מול משטרת ישראל ופיקוד העורף כדי להיערך להילולה רגילה ושמחה.

ההבהרה הגיעה בעקבות דיווח שפורסם בערב שבת, לפיו דרמה של הרגע האחרון מאחורי הקלעים של הפקת אירועי ל"ג בעומר. על פי הדיווח, מערכת הביטחון העבירה הנחיה דרמטית למשרדי הממשלה המעורבים בהפקת ההילולה, ולפיה יש להקפיא באופן מיידי את כל ההיערכויות לאירוע ההמוני.

ההחלטה הסופית בנושא צפויה להתקבל בהתאם להערכות המצב הביטחוניות המעודכנות. ההתלקחות הביטחונית המחודשת בגבול הצפון והאזעקות הנמשכות באזור מעלים סימני שאלה כבדים לגבי יכולת קיום אירוע המוני שתוכנן לקלוט עד מאתיים אלף מבקרים.

למרות זאת, העבודות הפיזיות והקמת התשתיות במתחם ההר טרם הופסקו כליל. המטרה בהמשך העבודות היא לשמור על האופציה לקיים את ההילולה במקרה של התייצבות ביטחונית ורגיעה ברגע האחרון. מנתונים ראשוניים עולה כי המדינה כבר השקיעה למעלה ממאה מיליון שקלים בהכנות לאירוע השנה.

על פי הודעת משרד ירושלים ומסורת ישראל, כלל הגורמים המעורבים בעניין, בראשותו של ראש הממשלה, מקיימים בשלב זה דיונים שוטפים בנושא. ההערכה היא כי ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להתפתחויות הביטחוניות, ומהמשרד נמסר כי עדכונים רשמיים ייצאו לציבור בהתאם לתוצאות הדיונים.

מירוןל"ג בעומררשב"יצה"ללבנוןחיזבאללהמבצע שאגת הארי

