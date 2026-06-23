נעדר בסיכון: המשטרה מבקשת עזרה לאתר את יוסף חיים בן ה-15

משטרת ישראל פנתה היום (שלישי) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר בסיכון מבית אל.

מדובר ביוסף חיים שיינדמן, בן 15, תושב היישוב בבנימין, אשר נראה לאחרונה ביום 20 ביוני במושב עין ורד שבאזור השרון ומאז נותק עמו הקשר ואבדו עקבותיה.

על פי הפרסום של דוברות המשטרה, הנער הוגדר כגובה 1.70 מטר, בעל שיער חום ועיניים חומות. תיאור לבושו כולל חולצה שחורה, מכנס בהיר, כיפה שחורה וציצית. גורמי המשטרה פועלים בשעות האחרונות לאיתורו ופונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמצי החיפוש.

תחנת בנימין במשטרת ישראל מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר ולהחזרתו הביתה בשלום. המרחק בין בית אל למושב עין ורד עומד על כ-40 קילומטר, והעובדה שהנער נראה לאחרונה באזור השרון מעלה שאלות רבות אצל גורמי החקירה.

כידוע, בישראל נרשמים מדי שנה מאות מקרים של נעדרים, כאשר חלקם מסתיימים באיתור מהיר ואחרים מצריכים מאמצי חיפוש ממושכים. רק לפני מספר חודשים אושר בכנסת חוק סיוע למשפחות נעדרים, שמטרתו לקדם מתן סיוע לבני משפחות של נעדרים ולהתוות שיתוף פעולה בין רשויות המדינה.

במהלך הדיון בכנסת נחשף כי כ-600 אזרחים נעדרים בישראל מאז קום המדינה. גיטי קליינרמן, אמו של מוישי קליינרמן שנעדר כבר כארבע שנים, ציינה באותו דיון כי "ההרגשה הכי איומה שעם כל הטכנולוגיות המתקדמות הבן שלי נעדר ולא יודעים איפה הוא ומי שסייע לנו הם אזרחים ולא המדינה".

רק לפני מספר חודשים אותר נעדר בסיכון בשטח פתוח באזור הר חומה בירושלים לאחר שלושה ימים של חיפושים, כשמצבו הוגדר קשה. המקרה מדגים את החשיבות הקריטית של איתור מהיר ושל שיתוף פעולה ציבורי עם גורמי החילוץ.

כל היודע דבר אודות מקום הימצאותו של יוסף חיים שיינדמן או כל פרט היכול לסייע באיתורו, מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד של משטרת ישראל.