נעדר. ישראל מרדכי ( צילום: דוברות המשטרה )

מאות שוטרים ומתנדבים השתתפו בחיפושים אחר ישראל מרדכי שטרן, בן 25 מבני ברק, שיצא מביתו ביום חמישי ומאז נעלמו עקבותיו. החיפושים נמשכו גם במהלך השבת בהוראת הרבנים, ובחסדי ה' הלילה (בין שבת לראשון) הוא אותר.