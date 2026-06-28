מאות שוטרים ומתנדבים השתתפו בחיפושים אחר ישראל מרדכי שטרן, בן 25 מבני ברק, שיצא מביתו ביום חמישי ומאז נעלמו עקבותיו. החיפושים נמשכו גם במהלך השבת בהוראת הרבנים, ובחסדי ה' הלילה (בין שבת לראשון) הוא אותר.
עדכון 07:25: דוברות 'הצלה': בהמשך לנעדר בסיכון מבני ברק, לאחר חיפושים נרחבים, בחסדי שמיים הנ"ל אותר הבוקר על ידי מתנדב הארגון בכניסה למודיעין עילית כשהוא תשוש אך בחיים, תודה לכל מי שסייע בחיפושים ובהפצת התמונה.
במשפחתו ציינו כי ישראל מרדכי הינו צעיר בעל צרכים מיוחדים, מה שהעלה את החשש לגורלו. משטרת ישראל פרסמה הודעה רשמית על היעלמותו וביקשה מהציבור סיוע באיתורו.
מאות מתנדבים ושוטרים פתחו בחיפושים נרחבים מאז יום חמישי וסרקו חדרי מדרגות, מבנים ורחובות שייתכן וישראל מרדכי עבר בהם.
ברחוב הירקון בבני ברק נפתח חפ"ק משותף של משטרת ישראל, יחידות המתנדבים ו'עלי שיח', משם יצאו הכוחות לסריקות ברחבי העיר.
כאמור, בחסדי ה' ישראל מרדכי אותר הלילה.
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