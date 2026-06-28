כיכר השבת
תשוש אך בחיים

לאחר שלושה ימים של חרדה: אותר הנעדר ישראל מרדכי שטרן מבני ברק

צעיר בעל צרכים מיוחדים נעלם מביתו בבני ברק ביום חמישי • החיפושים נמשכו גם בשבת בהוראת הרבנים | בחסדי ה', הלילה הוא אותר | המשטרה קראה לציבור לסייע באיתורו (חדשות חרדים)

1תגובות
נעדר. ישראל מרדכי (צילום: דוברות המשטרה)

מאות ומתנדבים השתתפו בחיפושים אחר ישראל מרדכי שטרן, בן 25 מ, שיצא מביתו ביום חמישי ומאז נעלמו עקבותיו. החיפושים נמשכו גם במהלך השבת בהוראת הרבנים, ובחסדי ה' הלילה (בין שבת לראשון) הוא אותר.

עדכון 07:25: דוברות 'הצלה': בהמשך לנעדר בסיכון מבני ברק, לאחר חיפושים נרחבים, בחסדי שמיים הנ"ל אותר הבוקר על ידי מתנדב הארגון בכניסה למודיעין עילית כשהוא תשוש אך בחיים, תודה לכל מי שסייע בחיפושים ובהפצת התמונה.

במשפחתו ציינו כי ישראל מרדכי הינו צעיר בעל צרכים מיוחדים, מה שהעלה את החשש לגורלו. משטרת ישראל פרסמה הודעה רשמית על היעלמותו וביקשה מהציבור סיוע באיתורו.

מאות מתנדבים ושוטרים פתחו בחיפושים נרחבים מאז יום חמישי וסרקו חדרי מדרגות, מבנים ורחובות שייתכן וישראל מרדכי עבר בהם.

ברחוב הירקון בבני ברק נפתח חפ"ק משותף של משטרת ישראל, יחידות המתנדבים ו'עלי שיח', משם יצאו הכוחות לסריקות ברחבי העיר.

כאמור, בחסדי ה' ישראל מרדכי אותר הלילה.

משטרהבני ברקנעדרחיפושים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ברוך ה' כמה דאגתי...פשוט נס🙏🏻
שרית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר