כיכר השבת
"נצביע נגד העברות תקציביות"

רה״מ נתניהו קבר רשמית את חוק המעונות: ״יש מורדים, אין לי רוב״ | בסיעות החרדיות מגיבים בזעם

ראש הממשלה הודיע לבכירים בסיעות החרדיות כי חוק המעונות נקבר סופית • גפני הכריז: נצביע נגד כל ההעברות התקציביות | הסיעות החרדיות דורשות חוק יסוד לימוד תורה | דגל התורה: "הייתה התחייבות של ראש הממשלה להביא לאישור את חוק המעונות. לא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה "(חדשות חרדים)

7תגובות
רה״מ נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה הודיע היום (שלישי) באופן רשמי וסופי לבכירים בסיעות החרדיות כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. ההודעה, שהגיעה לאחר שבועות של לחצים והבטחות, עוררת סערה בקרב חברי הכנסת החרדים שהצהירו כי החוק יעבור בקדנציה הנוכחית.

ל׳כיכר השבת' נודע כי נתניהו הבהיר בשיחות שנערכו עם בכירים חרדים כי אין לו רוב בקואליציה להעברת החוק. לדבריו, חברי כנסת מתוך הליכוד והקואליציה מתכוונים להצביע נגד החוק, מה שמונע את קידומו.

כזכור, החוק נועד לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס.

בתנועת דגל התורה הגיבו בזעם: "הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה"

באגודת ישראל הגיבו: "הסיעה כולה עומדת מאוחדת יחד עם 'דגל התורה' בדרישה נחרצת מראש הממשלה לקיים את הבטחתו להעביר את חוק המעונות"

עוד הדגישו: "אי העברה של החוק - משמעותה הודאה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות"

גפני מכריז: נצביע נגד כל התקציבים

בתגובה מיידית להודעת ראש הממשלה, הודיע ח"כ משה גפני לקואליציה כי שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות שיובאו היום לאישור הוועדה.

יצוין כי הדיונים בוועדת הכספים על העברות תקציביות החלו כסדרם, אך כעבור דקות ספורות הוועדה נסגרה בעקבות הבהרת דגל התורה.

כעת דורשים הסיעות החרדיות כי חוק יסוד לימוד תורה יעבור במהרה בקריאה שניה ושלישית, אך ספק אם גם לחוק זה יושג רוב בקואליציה.

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5
מי המורדים? שמות
שכל מצביע ימין ידע...
4
ביבי עושה מאיתנו צחוק פעם אחר פעם, אין חוק גיוס אין מעונות, זה לא יועמשי"ת זה ביבי!!!!!!! דרעי אם לא תשבע שלא תשב איתו שוב לא נצביע לך !!!!!!!
קובי
ביבי בלופר מי אמר יודע
בן משה
3
גפני ממשלה הבאה רק לא ביבי !!!!!!!
קוק דוד
כן, אולי ליברמן יביא רוב לחוקים.
נועם
2
אז בשביל מה אנחנו בקואליציה
אבי
1
הפסד אחרי הפסד לחרדים
משה

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