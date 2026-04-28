"ננתי הנחיה"

נתניהו בסרטון קצר חדש: "זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ"

ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון על פיצוץ מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה בלבנון והודיע על הנחיה לחיסול איום הרחפנים: "פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ"

| צילום: צילום: דוברות ראש הממשלה
(צילום: דוברות ראש הממשלה)

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון וידאו קצר, בן 29 שניות, ובו התייחס לפיצוץ מנהרת הטרור הענק של חיזבאללה בלבנון. בנוסף, הודיע כי נתן הנחיה לפני מספר שבועות לחסל את איום הרחפנים.

"פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של ", אמר ראש הממשלה. "אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים - ועוד היד נטויה".

עוד אמר : "אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטני, צפונית לליטני, בבקעא בצפון .

"ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ".

פיצוץ המנהרה אירע מוקדם יותר היום. מדובר במנהרה גדולה שאותרה במהלך הלחימה, תוך מתן הנחיות מיוחדות לתושבי הגליל והגולן עקב רעשי הפיצוץ העזים.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

בזמן הפיצוץ וכתוצאה ממנו, התרחשה באזור רעידת אדמה שנוטרה על ידי האמצעים הסיסמולוגיים.

בשל עוצמת הפיצוץ, הועברו הנחיות התגוננות ייעודיות לתושבי היישובים הסמוכים לקו המגע. במערכת הביטחון הבהירו כי הדי הפיצוץ עשויים להישמע היטב ביישובי הגליל ובאזור רמת הגולן, אך הדגישו כי לא תופעל אזעקת רעידת אדמה רשמית.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב: "דין דרום לבנון כדין עזה. צה"ל השמיד כעת בפיצוץ ענק תשתית טרור תת-קרקעית בקנטרה בלבנון, שבתוך אזור הביטחון החדש. ממשלת לבנון וצבא לבנון התחייבו לפרז את דרום לבנון ממחבלי החיזבאללה ומנשק ואלה הן התוצאות.

"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להשמיד כל תשתית טרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כמו בעזה - כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל. נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם מביא כעת להחרבת בתיה וכפריה. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה."

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

מר נתניהו היקר שכחת להגיד נפוצץ בעזרת השם אל תשכח את המפתח שלך להצלחה בעזרת השם בהכל
משה
הוא בדרך כלל אומר בעזראת השם
יוסף חיים לוי
יא ווראדי ביבי פתח עליהם מבערים גם את זה נפוצץ זה הדיבור שאנחנו אוהבים נעים קאסם תכין את המזוודות כי המטרו שלך הפך למחצבה. בנט ולפיד יכולים להמשיך לדבר באולפנים אנחנו סופרים פיצוצים פה זה לא ליל קונפטי פה זה ליל הדינמיט
שמשון
ביבי, אל תעצור! תפוצץ להם את הצורה עד שלא יישאר לבנה על לבנה בדרום לבנון מי שאיים על הילדים שלנו בצפון יקבל רעידת אדמה בתוך הבית שלו אנחנו החומה שלך רק תמשיך להכות בהם בלי רחמים לא רוצים הסכמים רוצים לראות את חיזבאללה בתוך האדמה
יחזקאל
ישתבח שמו לעד ה' עושה ניסים ונפלאות לעמו ישראל הרשעים האלו חיזבאללה רצו להחריב את הגליל והנה "בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל". ראש הממשלה אמר נפוצץ? ה' יתן לו כוח לפוצץ את כל הרשעה מהעולם בזכות לומדי התורה ובזכות התפילות של התינוקות חיילינו מנצחים את שונאינו
שפירא

