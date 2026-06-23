ל'כיכר השבת' נודע כי בשבוע שעבר, ביום רביעי, יזם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי פגישה בארבע עיניים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מטרת הפגישה: לברר האם החוקים הדרמטיים עבור עולם התורה - חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים - יעברו בכנסת הנוכחית.

במהלך הפגישה הסגורה, התחייב נתניהו כי שני החוקים יעברו בקריאה שניה ושלישית עוד בכנסת הנוכחית. יתרה מכך, ראש הממשלה הבטיח כי הוא זה שישיג לכך את הרוב הדרוש במליאת הכנסת.

אלא שכעת מתברר כי הקואליציה מעכבת את החקיקה, וזו הסיבה שדרעי הודיע בישיבת הסיעה כי אף חוק של הקואליציה לא יעבור עד להעברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. "הודענו ליו"ר הקואליציה, כי כל עוד החוק להפסקת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה לא יקודמו - לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית", הצהיר דרעי אתמול בפני חברי הסיעה.

במקביל להודעת דרעי, גם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הבהיר לקואליציה כי לא יקדם שום חקיקה ללא התחייבות ברורה. "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור", מסר גפני בוועדת הכנסת, והוסיף בדברים חריפים: "שבעתי מהבטחות שקריות - לא אתבזה יותר".

גפני הבהיר כי אם הוועדה תאשר את העברת חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, הוא מבקש לדעת כיוזם הצעת החוק - עוד בטרם תחילת הדיונים - האם בכוונת הקואליציה לקדם ולאשר אותו. "אני מודיע לכם באופן חד משמעי: אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת", הדגיש.

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו אתמול לבכירי הקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת של השר שלמה קרעי לעבור כל עוד החוקים החשובים לציבור החרדי לא יאושרו במליאת הכנסת.

בש"ס הודיעו לקואליציה: "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת". במקביל, גפני הבהיר: "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית, איזו שותפות זו?", התבטא בכיר בסיעות החרדיות.

יצוין כי ח"כי 'אגודת ישראל' הודיעו כי יצביעו נגד חוק התקשורת בשל התנגדות למהות החוק עצמו, ללא קשר לסוגיית החקיקה החרדית.

במהלך ישיבת הסיעה התייחס דרעי גם למעצרים האלימים של לומדי תורה שהתרחשו בימים האחרונים. "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק", הדגיש יו"ר ש"ס, תוך שהוא מבטא את זעמו על האופן שבו מתייחסת המשטרה לבני הישיבות.