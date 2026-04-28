נבחר רב לעיר נוף הגליל: הרב מנחם מענדל נחשון יכהן כרבה הראשי

ועדת הבחירות לרבנות העיר נוף הגליל הכריזה הערב (שלישי) על בחירתו של הרב מנחם מענדל נחשון לתפקיד רב העיר, לאחר שזכה לתמיכה רחבה של 29 חברי הגוף הבוחר.

הרב נחשון, תושב נוף הגליל, מכהן כראש ישיבת חב"ד המקומית ומחזיק בכושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית. הוא בוגר הישיבה הגבוהה תומכי תמימים מגדל העמק וישיבת תומכי תמימים המרכזית בניו יורק.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה: "אנו מברכים על המוגמר עם סיומו של הליך בחירה סדור ומקצועי. אני מודה ליו"ר הוועדה, הגר"י זמיר ולחברי הוועדה על עבודתם היסודית. למר רונן פלוט ראש עיריית נוף הגליל על שיתוף הפעולה בהליך הבחירה".

אבידן הוסיף: "אני מאמין כי הרב נחשון יפעל לחיבור כלל חלקי העם, ינגיש יהדות מסבירה במאור פנים ויעניק לתושבי נוף הגליל הנהגה תורנית מחויבת. מינוי רב עיר במינוי קבע הוא צעד חיוני ליציבות הקהילתית ולשיפור איכות שירותי הדת בעיר".