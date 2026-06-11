המשטרה מזהירה נהגים ברקע הפגנות הפלג: אל תגיעו לאזור דוש דן

הפלג הירושלמי הודיע אתמול על הפגנות ענק היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים בעקבות מעצר תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס - ובמשטרת ישראלים נערכים. יצויין כי מלבד הפגנות הפלג צפויות הערב מספר אירועי ענק שיגרמו גם הם לפי ההערכות לשיבושים באזור המרכזי.

פקד משטרת התנועה הארצית, נצ"מ עמיר ג'יבלי צוטט ב-N12 אומר כי "אגף התנועה של משטרת ישראל ערוך בכוחות מעובים ובפריסה רחבה, לאור הצפי לריבוי אירועים גדולים ומחאות היום באזור המרכז. משטרת ישראל תאפשר לממש את זכות המחאה אך לא תתיר הפרה של הסדר הציבורי, פגיעה בשוטרים והפרת ביטחונם של משתמשי הדרך. אנו קוראים להישמע להוראות השוטרים, שיהיו פרוסים בצמתים ובדרכים המרכזיים".

עוד הוסיף בקריאה לנהגים: "אנו קוראים לציבור הנהגים בגוש דן, להימנע ככל שניתן, מלהגיע לצירים הבינעירוניים ולדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר".

מוקדם יותר היום דווח בכיכר השבת כי לפי ההערכות, החסימות לא יתמקדו אך ורק בצירים המרכזיים של גוש דן, אלא יתפרסו על פני מוקדים מפתיעים ברחבי הארץ. רמז עבה לטקטיקה החדשה ניתן בהנחיה פנימית שיצאה למפגינים, בה התבקשו במפורש שלא לשבש את תנועת הרכבות. המשמעות, כך מעריכים, היא כוונה להשתמש ברשת המסילות הארצית כדי לשנע במהירות מסות של מפגינים למוקדי המחאה השונים בארץ.

במקביל, עומסים צפויים להתרכז סביב הופעותיהם של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן, אייל גולן באצטדיון בלומפילד ובן צור באצטדיון המושבה בפתח תקווה. כבר משעות אחר הצהריים צפויים עומסים כבדים בכבישים המרכזיים ובתחנות הרכבת באזור.

מוקדי העומס העיקריים צפויים להיות בכביש 4, מחלף גהה, נתיבי איילון, דרך נמיר, דרך השלום, ציר ז'בוטינסקי ודרכי הגישה לרמת גן, בני ברק, פתח תקווה ודרום תל אביב.

ברכבת ישראל הודיעו על תגבור משמעותי של השירות, כולל הפעלת רכבות מיוחדות ליעדים שונים ברחבי הארץ, הארכת מסלולי רכבות סדירות והיערכות מוגברת בתחנות בני ברק ופתח תקווה קריית אריה.

בהודעה שפורסמה סמוך לחצות לילה מטעם הפלג הירושלמי נכתב: "בשעה האחרונה השלימה המשטרה את העברתם של 17 תלמידי הישיבות העריקים, שנעצרו באירועי סולברג, אל הכלא הצבאי. בכך חצתה משטרת ישראל קו אדום נוסף, והכריזה בפועל על עליית מדרגה חמורה ברדיפה האובססיבית שמנהלות רשויות המדינה נגד לומדי התורה".

"נצא מחר כולנו למאבק נחוש ובלתי מתפשר על כבוד התורה ולומדיה, בזעקה ברורה שתישמע בכל רחבי הארץ", נאמר בהודעה.