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מדהים: מתפללים על אותו דבר כבר שנים? אל תישברו לפני שתשמעו את זה

משה רבנו התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות על דבר אחד, ובכל פעם נענה "לא". ואז, רגע לפני התפילה שהייתה יכולה לפתוח את הכול, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעצור | השיעור השבועי של הרב יואב אקריש (יהדות)

הרב אקריש
הרב אקריש| צילום: צילום: ללא קרדיט

כמה פעמים אפשר לבקש את אותו הדבר, ולקבל שוב ושוב את אותה תשובה - "לא"?

יש רגע שבו אדם כבר מתבייש לבקש. לא בגלל שהוא הפסיק להאמין, אלא בגלל שהוא ביקש כל כך הרבה פעמים - וכל פעם זה לא התממש. הוא מתפלל, מנסה, קם מחדש, עושה עוד צעד, ואז נתקל שוב באותו קיר.

ובאיזשהו שלב עולה השאלה: אולי זה סימן להפסיק?

ודווקא שם, רגע לפני הוויתור, פרשת בלק מגלה נקודה עמוקה מאוד.

משה רבנו התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות על דבר אחד, ובכל פעם נענה "לא". ואז, רגע לפני התפילה שהייתה יכולה לפתוח את הכול, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעצור.

בשיעור השבועי לפרשת בלק מלמד הרב יואב אקריש:

  • מתי עקשנות היא כוח קדוש שמרים את האדם - ומתי היא הופכת להרסנית?
  • איך יודעים אם הדלת נסגרה כדי שנלך הביתה, או כדי שנדפוק שוב?
  • ולמה לפעמים דווקא מי שלא נחשב הכי מוכשר - הוא זה שמצליח לפרוץ הכי רחוק?
הרב יואב אקריש

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