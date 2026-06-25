כמה פעמים אפשר לבקש את אותו הדבר, ולקבל שוב ושוב את אותה תשובה - "לא"?

יש רגע שבו אדם כבר מתבייש לבקש. לא בגלל שהוא הפסיק להאמין, אלא בגלל שהוא ביקש כל כך הרבה פעמים - וכל פעם זה לא התממש. הוא מתפלל, מנסה, קם מחדש, עושה עוד צעד, ואז נתקל שוב באותו קיר.

ובאיזשהו שלב עולה השאלה: אולי זה סימן להפסיק?

ודווקא שם, רגע לפני הוויתור, פרשת בלק מגלה נקודה עמוקה מאוד.

משה רבנו התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות על דבר אחד, ובכל פעם נענה "לא". ואז, רגע לפני התפילה שהייתה יכולה לפתוח את הכול, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעצור.

בשיעור השבועי לפרשת בלק מלמד הרב יואב אקריש: