בשיחה מרגשת ונדירה פנה חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', לבני הישיבות והאברכים העצורים בכלא הצבאי 10. הדברים הושמעו באמצעות מערכות הגברה שהוצבו בכניסה לכלא, והעבירו מסר של חיזוק ותמיכה לעצורים היושבים מאחורי סורג ובריח.
"בחורים יקרים, הנאסרים להיותם תלמידים שעוסקים בתורה. אברכים יקרים, מסולאים מפז, שעוסקים בתורה הקדושה, וכל פשעם הוא העיסוק בתורה הקדושה", פתח ראש הישיבה את דבריו בכאב. "בימים אלו, כאשר גם ידידי ישראל פנו להם עורף, פונים עורף לעמנו, וכשצריכים להרגיש את ה'עם לבדד ישכון' וכל עם ישראל זכותו וקיומו היא התורה הקדושה".
"נחשבים כפושעים ועבריינים"
הגר"ש בצלאל הדגיש את הפער בין התפיסה ההיסטורית לבין המציאות הנוכחית: "שמונים שנה בארץ ישראל הקדושה, כולם הבינו שלומדי התורה הם היסוד של עם ישראל, והנה אנחנו מטולטלים ונרדפים, נרדפים, והיום במעצרים, ונחשבים כפושעים ועבריינים לשבת למעצר. וכל הפשע והעבירה היא על לימוד התורה הקדושה".
חבר המועצת הבהיר כי אין ספק שהתורה היא "בית חיינו, היא מחזיקה חיים לעם ישראל וקיומם". במקביל, הוא תקף את הרודפים: "אנחנו יודעים שהאנשים הרחוקים, הם רוצים לבטל את התורה הקדושה. הם לא מבינים מה זה עם ישראל".
"אסירי התורה הקדושה"
בהמשך דבריו פנה ראש הישיבה ישירות אל העצורים במסר של חיזוק: "ואתם האסירים, אסירי התורה הקדושה, שאתם נאסרים על קידוש השם, השם עמכם גיבורי החיל. אתם תשאו בגאון את מאסרכם, וכל הציבור שבא להזדהות עם התורה הקדושה, השם יברך את כולם, לקיים את עם ישראל".
הגר"ש בצלאל הדגיש את המשמעות המרכזית של התורה לקיום העם: "בלי התורה הקדושה עם ישראל לא נמצא, והם רוצים חס ושלום למחוק את תורתו של ישראל סבא ואת העם". דבריו משקפים את התפיסה המקובלת בעולם התורה, לפיה לימוד התורה הוא המגן האמיתי על עם ישראל.
קריאה לשמירה על הרוח
ראש הישיבה פנה בקריאה מיוחדת לעצורים לשמור על רוחם: "אני פונה גם לאברכים, גם לבחורים שנמצאים מאחורי מסגר ובריח, שם בבתי הסוהר. לשמור על הרוח של יראת שמיים אמיתית, כפי שנהגתם בתוך הישיבה הקדושה. ומאידך, שרוחכם וליבכם יגבה ליבו בדרכי התורה הקדושה".
"תרגישו, תרגישו שהקדוש ברוך הוא איתכם. שאתם אסירים ושלוחי ציבור של כל עולם התורה והתורה עצמה", הוסיף הגר"ש בצלאל. דבריו באים על רקע ביקורי חברי כנסת ורבנים בכלא 10 לחיזוק העצורים.
"כולנו מתגאים בכם"
בסיום דבריו הביע חבר מועצת חכמי התורה את תמיכת הציבור בעצורים: "כולנו מתגאים בכם, ואנחנו תומכים בכם, ומתפללים בעזרת השם יתברך שכל אחינו הרחוקים, שהקדוש ברוך הוא יכניס בתוך ליבם את אהבת התורה, שזהו העם".
הגר"ש בצלאל חזר והדגיש את המסר המרכזי: "הציבור צריך לדעת, בלי תורה אין עם ישראל. בעזרת השם ישובו בנים לרוח התורה וישראל סבא, ויבוא הגואל בעזרת השם ויסיר מעלינו את הרדיפה הזאת".
0 תגובות