הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף בהתבטאות דרמטית על ש"ס

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ביקש מתלמידיו וממקורביו שלא להצביע לש"ס בבחירות הקרובות, כך מפרסם הבוקר (רביעי) אהרן רבינוביץ' ב"הארץ", זאת בהתבסס על שיחות שקיים עם תלמידי הרב ומקורות בש"ס.

בנוסף, אמר הרב, כך לפי הדיווח, שהחרדים צריכים להפיל את גוש הימין.

עוד דווח ב'הארץ' כי אחד מתלמידיו של הרב סיפר כי הוא אמר שראש הממשלה בנימין נתניהו והציונות הדתית שונאים את הציבור החרדי, בעוד השמאל מכבד את הדת ומעוניין בעיקר בשלטון - ולכן ניתן לעבוד איתו.

הראש"ל סבור, כך לפי הדיווח, כי אחרי הכישלון בהעברת חוק הגיוס אין תועלת בברית האוטומטית שבין החרדים והימין. מקור בש"ס ששוחח עם "הארץ" תיאר עמדה שלפיה דווקא ממשלה שאינה ממשלת ימין עשויה לאפשר להגיע להבנות בסוגיית הגיוס.

כזכור, בחודש שעבר התייחס הגר"י יוסף לגדי איזנקוט ואמר כי "אפשר שנלך עם איזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", כך על פי דיווחו של מרדכי הלפרין בגל"צ.

הראש"ל הוסיף והבהיר כי "גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה - סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה אבל אפשר לסמוך עליו".

הגר"י יוסף הסביר את הסיבה לתמיכתו באיזנקוט על פני נתניהו במילים ברורות: "נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן".

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